Tabla de goleadores: Vinicius se estrena y sorprende el líder del Mundial 2026

La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 comenzó con intensidad y, tras los primeros encuentros de la fase de grupos, el delantero estadounidense Folarin Balogun se ha convertido en el primer líder solitario de la tabla de goleadores.
El atacante de Estados Unidos firmó un doblete en la contundente victoria de su selección por 4-1 sobre Paraguay, convirtiéndose en el único futbolista que ha logrado marcar dos veces en lo que va del torneo. Su destacada actuación lo coloca en la cima de los artilleros y lo perfila como uno de los nombres a seguir durante la Copa del Mundo.
Por detrás de Balogun aparece un amplio grupo de jugadores con una anotación. Entre ellos destaca el brasileño Vinicius Júnior, quien evitó la derrota de la Canarinha con un gol ante Marruecos en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada.
La lista también incluye a representantes de distintas confederaciones, reflejando el carácter global del torneo.
México aporta dos nombres con Raúl Jiménez y Julián Quiñónes, mientras que Corea del Sur cuenta con Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu. Estados Unidos, además de Balogun, tiene presente a Giovanni Reyna, quien también se hizo presente en el marcador frente a Paraguay.
Con apenas unos días de competición, la tabla de goleadores promete numerosos cambios. Figuras como Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland todavía esperan su estreno goleador y son candidatos naturales a pelear por el reconocimiento al máximo anotador del campeonato.
Tabla de goleadores del Mundial 2026