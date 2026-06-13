Tabla de goleadores: Vinicius se estrena y sorprende el líder del Mundial 2026

La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 comenzó con intensidad y, tras los primeros encuentros de la fase de grupos, el delantero estadounidense Folarin Balogun se ha convertido en el primer líder solitario de la tabla de goleadores.

El atacante de Estados Unidos firmó un doblete en la contundente victoria de su selección por 4-1 sobre Paraguay, convirtiéndose en el único futbolista que ha logrado marcar dos veces en lo que va del torneo. Su destacada actuación lo coloca en la cima de los artilleros y lo perfila como uno de los nombres a seguir durante la Copa del Mundo.