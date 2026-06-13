Brasil vs. Marruecos: aficionado es arrestado en las afueras del estadio

as selecciones tomaron las calles de Nueva York y Nueva Jersey durante las horas previas a uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Entre cánticos, banderas y reuniones de aficionados, el ambiente estuvo marcado por celebraciones que se extendieron desde distintos puntos de la ciudad hasta los alrededores del estadio.

La fiesta previa al partido entre Brasil y Marruecos del sábado 13 de junio en el Mundial 2026 se vio interrumpida por un incidente en las inmediaciones del estadio, luego de que un aficionado marroquí fuera arrestado por elementos de la policía estadounidense antes del inicio del encuentro.

Se captó un momento de tensión cuando varios oficiales detuvieron a un aficionado que portaba la camiseta de la selección de Marruecos. En las imágenes se observa cómo el seguidor es retenido por los agentes en plena vía pública mientras otras personas observaban la escena.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que motivaron el arresto, por lo que se desconoce si la detención estuvo relacionada con algún incidente previo o con alguna infracción cometida en la zona de acceso al inmueble.

El encuentro entre Brasil y Marruecos se disputa en el MetLife Stadium de East Rutherford, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo 2026 y sede de varios encuentros a lo largo del torneo.

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La región de Nueva York y Nueva Jersey ha sido uno de los principales puntos de reunión para aficionados de distintas nacionalidades durante el Mundial. En los días previos, miles de seguidores transformaron lugares emblemáticos como Times Square en espacios de convivencia y celebración antes de trasladarse a los estadios y zonas designadas para los aficionados.

La realización de múltiples encuentros mundialistas en esta zona, incluida la gran final del torneo, ha provocado una importante movilización de visitantes que buscan combinar la experiencia futbolística con las actividades organizadas alrededor de la ciudad.

Mientras el ambiente festivo predominó en la previa del Brasil contra Marruecos, el arresto del aficionado marroquí se convirtió en uno de los episodios que más llamó la atención en las horas previas al arranque del encuentro.