David Suazo enfrentó a las leyendas del Real Madrid: así le fue en el Bernabéu

Los veteranos del Inter y Real Madrid saltaron al verde a las 12:00 PM sin Iker Casillas, Fernando Hierro o Raúl González, antiguas leyendas que se sumaron al proyecto de la candidatura de Enrique Riquelme a la Presidencia, y también sin Fabio Coentrao, ausente pese a haber sido anunciado como una de las novedades de la presente edición del evento. Pero sí estuvo Michel Salgado, un ícono del conjunto blanco.