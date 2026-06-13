David Suazo enfrentó a las leyendas del Real Madrid: así le fue en el Bernabéu

Las leyendas del Real Madrid e Inter disputaron un partido benéfico en el Santiago Bernabéu y el exdelantero hondureño tuvo minutos. Los merengues firmaron la remontada frente a su público y Florentino Pérez estuvo presente.
El hondureño David Suazo formó parte del plantel de leyendas del Inter de Milán que se enfrentó este sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. "Tremendo placer compartir con Emilio 'El Buitre' Butrageño, una leyenda e ícono del fútbol mundial", compartía el exdelantero a través de sus redes sociales.
La 'Pantera' vivió su etapa más destacada en Europa tras fichar por el Inter en el verano de 2007. El conjunto nerazzurro lo compró luego de que ganara el prestigioso premio al 'Mejor Jugador Extranjero de la Serie A' con el Cagliari.
Con la camiseta del Inter ganó la Supercopa de Italia y aportó al Scudetto de la temporada 2008-09. Anotó un total de ocho goles con el equipo, destacando su velocidad y potencia letal en el área. Desde entonces es considerado como máxima figura de la institución y hoy tuvo la oportunidad de jugar en el Bernabéu.
A pesar de su retiro profesional, Suazo mantiene un fuerte vínculo con la entidad italiana. Continúa siendo un embajador histórico y participa activamente en los encuentros de exhibición y benéficos del equipo de leyendas como el de esta tarde contra los blancos.
La foto oficial que se tomaron Real Madrid e Inter en la XIII edición del partido benéfico 'Corazón Classic Match', todo un clásico del fútbol europeo cuyos beneficios serán destinados a los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid, que atiende a 400.000 personas en más de 100 países repartidos por todos los continentes..
Entre las leyendas del Inter figuraron Javier Zanetti, Francesco Toldo, Danilo D'Ambrosio, Ranocchia, Lúcio, Maicon, Esteban Cambiasso, David Pizarro, Rodrigo Palacio, Karagkounis, Candreva, Stankovic, Giampaolo Pazzini, Fredy Guarín, David Suazo, entre otros.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el presidente de Honor del Club, José Martínez 'Pirri', saludaron a los miles de aficionados que acudieron al Santiago Bernabéu para ver el encuentro de leyendas.
Tan solo cinco días después del paso del papa León XIV, el recinto merengue volvió a llenarse en el que fue, de algún modo, el primer partido del Real Madrid tras la reelección de Florentino Pérez como presidente el pasado 7 de junio y el primero, también, después del anuncio del regreso de José Mourinho al banquillo.
Los veteranos del Inter y Real Madrid saltaron al verde a las 12:00 PM sin Iker Casillas, Fernando Hierro o Raúl González, antiguas leyendas que se sumaron al proyecto de la candidatura de Enrique Riquelme a la Presidencia, y también sin Fabio Coentrao, ausente pese a haber sido anunciado como una de las novedades de la presente edición del evento. Pero sí estuvo Michel Salgado, un ícono del conjunto blanco.
En cuanto se le puso a tiro, la afición coreó el nombre de Pepe, pilar en la zaga durante la primera etapa de Mourinho. El exdefensor portugués se ganó el cariño de los madridistas y su pareja por aquella época era un Sergio Ramos que también fue una de las ausencias destacadas de la plantilla.
El Inter tomó la delantera desde los once metros, haciendo bueno un penal que Salgado cometió sobre D'Ambrosio. La pena máxima corrió a cargo de Hernanes, que recogió el rebote tras una gran parada de Contreras para resarcirse y hacer el primero del partido en el minuto 41.
Mientras la escuadra italiana celebraba su tanto al filo del descanso, el impacto del gol psicológico fue neutralizado por el Bernabéu, que acto seguido irrumpió entre gritos de "¡Madrid, Madrid!", en señal de apoyo.
Tras el paso por vestuarios, y con Pepe en las funciones de pivote y sumándose al ataque en cada ocasión, llegaron los relevos y las ovaciones más sonadas fueron para Granero, Cambiasso y Borja Valero. En el 69', una jugada por la izquierda de Agus acabó con un centro que Pepe cabeceó a la red para devolver el empate.
Ni diez minutos tardó el Madrid en fabricar el segundo. Una jugada calcada de Agus, que regaló otro centro punzante desde su banda, acabó de nuevo dentro de la portería de Orlandoni tras un potente testarazo con el que David Barral abrochó una remontada y nueva victoria de las leyendas del conjunto blanco.
Por su parte, David Suazo inició en el banquillo e ingresó como uno de los revulsivos ofensivos del técnico Giuseppe Bergomi para refrescar el ataque nerazzurro en la segunda parte. En la imagen intenta quitarse la marca de Pepe.
El compromiso acabó con la victoria del Real Madrid por 2-1 con los goles de Pepe y David Barral. Se trata de su noveno triunfo en estos eventos tras imponerse al Milan, Bayern Múnich, Manchester United, Juventus, Liverpool, Ajax, Roma y Arsenal. Solo ha perdido una vez, contra el Porto (0-1) en 2024, y empató en dos ocasiones, en 2014 y 2025 contra el Inter y Borussia Dortmund.