Saíd Martínez: Debut mundialista, estadísticas y el penal en el Qatar vs Suiza

El árbitro hondureño fue el principal en el juego Qatar vs Suiza acompañado de sus compatriotas Cristian Ramírez y Walter López. Fotos cortesía FFH, capturas de pantalla y EFE.
Imponente el acto protocolario del juego por el grupo B del Mundial de la FIFA 2026 entre Qatar y Suiza en el estadio Levi's en Santa Clara, Estados Unidos).
FIFA nombró hace tres días al hondureño Saíd Martínez como el árbitro principal, junto a los líneas Cristian Ramírez y Walter López.
Saíd Martínez estuvo totalmente concentrado y disfrutando dirigir su primer juego mundialista a sus 34 años.
Honduras estuvo a la expectativa debido que ningún árbitro hondureño tuvo la oportunidad de ser el principal.
Y Saíd Martínez derribó la barrera y estuvo a la altura necesaria en el juego Qatar vs Suiza.
Este encuentro mundialista tuvo a más de 65 mil personas presentes.
Walter López y Cristian Ramírez hicieron un tremendo trabajo por ambas bandas, apoyando al Matemático.
Saíd Martínez amonestó a tres jugadores, dos de Qatar y uno de Suiza.
Homam El-Amin disputa el balón con Dan Ndoye de Suiza este sábado 13 de junio y al fondo atento el línea 1, Walter López.
Saíd Martínez sancionó el primer penal del Mundial 2026 al minuto 13 a favor de Suiza y Embolo anotó.
Boualem Khoukhi se barre contra Rubén Vargas de Suiza y el Matemático no descuidó ningún detalle.
Saíd Martínez observando en buena posición el duelo entreno Remo Freuler de Suiza frente al qatarí Madibo.
Saíd Martínes estuvo en el pasado Mundial de Qatar 2022, pero sin dirigir ningún partido. Tuvo su revancha en el Mundial 2026.
Cristian Ramírez, Saíd Martínez y Walter López hicieron historia, tres hondureños en un solo partido mundialista adulto.
Este encuentro fue histórico para Qatar porque lograron su primer punto mundialista, lograron empatar 1-1 frente a Suiza.