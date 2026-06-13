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Saíd Martínez: Debut mundialista, estadísticas y el penal en el Qatar vs Suiza

El árbitro hondureño fue el principal en el juego Qatar vs Suiza acompañado de sus compatriotas Cristian Ramírez y Walter López.

13 de junio de 2026 a las 15:20
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El árbitro hondureño fue el principal en el juego Qatar vs Suiza acompañado de sus compatriotas Cristian Ramírez y Walter López. Fotos cortesía FFH, capturas de pantalla y EFE.
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Imponente el acto protocolario del juego por el grupo B del Mundial de la FIFA 2026 entre Qatar y Suiza en el estadio Levi's en Santa Clara, Estados Unidos).
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FIFA nombró hace tres días al hondureño Saíd Martínez como el árbitro principal, junto a los líneas Cristian Ramírez y Walter López.
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Saíd Martínez estuvo totalmente concentrado y disfrutando dirigir su primer juego mundialista a sus 34 años.
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Honduras estuvo a la expectativa debido que ningún árbitro hondureño tuvo la oportunidad de ser el principal.
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Y Saíd Martínez derribó la barrera y estuvo a la altura necesaria en el juego Qatar vs Suiza.
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Este encuentro mundialista tuvo a más de 65 mil personas presentes.
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Walter López y Cristian Ramírez hicieron un tremendo trabajo por ambas bandas, apoyando al Matemático.
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Saíd Martínez amonestó a tres jugadores, dos de Qatar y uno de Suiza.
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Homam El-Amin disputa el balón con Dan Ndoye de Suiza este sábado 13 de junio y al fondo atento el línea 1, Walter López.
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Saíd Martínez sancionó el primer penal del Mundial 2026 al minuto 13 a favor de Suiza y Embolo anotó.
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Boualem Khoukhi se barre contra Rubén Vargas de Suiza y el Matemático no descuidó ningún detalle.
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Saíd Martínez observando en buena posición el duelo entreno Remo Freuler de Suiza frente al qatarí Madibo.
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Saíd Martínes estuvo en el pasado Mundial de Qatar 2022, pero sin dirigir ningún partido. Tuvo su revancha en el Mundial 2026.
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Cristian Ramírez, Saíd Martínez y Walter López hicieron historia, tres hondureños en un solo partido mundialista adulto.
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Este encuentro fue histórico para Qatar porque lograron su primer punto mundialista, lograron empatar 1-1 frente a Suiza.
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