La llamada de Trump a Pochettino en el Mundial: "Solo quiero decirte..."

No hay personaje más popular este sábado en el Mundial 2026 que Mauricio Pocchetino. El técnico argentino de la selección de Estados Unidos fue halagado por el presidente Donald Trump y elogiado por diseñar la táctica ante Paraguay durante los tiempos de hidratación, al mero estilo de la NBA. Cuando el Pochettino se hizo cargo del combinado estadounidense, el 13 de septiembre de 2024, era un equipo cabizbajo, con una afición desencantada con su actuación en la Copa América, que se temía lo peor en la Copa del Mundo.

Por eso, cuando el rosarino aceptó asumir el cargo, con un sueldo de 6 millones de dólares al año, todos desconfiaron. El primer DT latino en la historia de Estados Unidos venía de cerrar una temporada irregular con el Chelsea, al que clasificó sexto en la Premier. Su mayor mérito, en esa etapa, fue convertir a Cole Palmer en una estrella (22 goles y 16 asistencias en 34 partidos). No hay nadie que eche más de menos a Pochettino que Palmer, ausente en el Mundial con Inglaterra por decisión de Thomas Tuchel, ya que ni se acercó al rendimiento que ofreció en aquella campaña.

TRUMP LLAMÓ A POCHETTINO

Sin embargo, Pochettino le ha devuelto la ilusión a la afición norteamericana en menos de un años. Recibió el apoyo expreso de Donald Trump antes del partido ante Paraguay, en una llamada telefónica que la federación estadounidense colgó en sus redes sociales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Fue Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, el que puso al Trump en contacto con el entrenador. El mandatario se deshizo en elogios con el argentino. "Solo llamaba para decirte que eres un tipo fantástico, un entrenador fantástico y estoy al tanto de todo tu éxito. Creo que tienes muchas posibilidades de llegar hasta la final. Quiero desearte mucha suerte", dijo.