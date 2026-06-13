EN VIVO Qatar vs Suiza: Said Martínez hará historia pitando en el Mundial 2026

Con este duelo, se cerrarán las actividades de este encasillado como parte de la jornada 1 de la justa mundialista. Ya debutaron Canadá y Bosnia y Herzegovina este viernes con un empate muy trabajado en Toronto.

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá sigue avanzando y este sábado se disputarán cuatro juegos, teniendo como duelo inicial el duelo entre Qatar vs Suiza , que forman parte del Grupo B.

Este duelo también marcará un hecho histórico para Honduras, ya que contará con la presencia de los árbitros catrachos Said Martínez , Walter López y Cristian Ramírez. Said se convertirá en el primer silbante local en dirigir un partido mundliasta. .

La casualidad, el azar o el destino han propiciado que el técnico Julen Lopetegui cumpla su esperada y particular revancha y que se convierta en mundialista un 13 de junio, la misma fecha, ocho años después, que cuando fue destituido como seleccionador de España, poco antes de entrar en acción en Rusia 2018.

Quedaban entonces dos días sólo para que la Roja, concentrada en Krasnodar, entrara en acción y jugara con Portugal su primer partido de aquel Campeonato del Mundo. Había llevado a España a la fase final tras un exitoso recorrido. Pero sólo unas horas antes de su estreno, el Real Madrid había anunciado a Lopetegui como nuevo entrenador. El entonces presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, decidió cesarle. Lopetegui se quedó sin Mundial.

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No fue un buen paso en la carrera del preparador guipuzcoano que estuvo sólo unos meses en el club blanco, del que fue despedido antes de final de año. Dirigió después al Sevilla español y Wolverhampton y West Ham de Inglaterra. Y a continuación llegó otra selección, en mayo de 2025, Catar.

Lopetegui, de 59 años, consiguió el gran objetivo del combinado catarí y selló su clasificación para la fase final de un Mundial, ahora, en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Encuadrada en el Grupo B, junto a Bosnia-Herzegovina y Canadá, se estrenará el sábado, frente a Suiza.

Será un 13 de junio, tal día como aquel de hace ocho años, cuando Lopetegui debute en un Mundial. Será el segundo para Catar. Pero el primero ganado en el campo, sin la condición de anfitrión como en la edición anterior. Dos victorias en sus últimos quince partidos ante selecciones europeas (5 empates y ocho derrotas) resumen el periplo del combinado asiático que no ha ganado ninguno de los once partidos recientes que ha jugado fuera de su país.

Parte como cenicienta del cuarteto la selección de Catar, que pretende ampliar su experiencia, relanzar al equipo nacional y competir en un gran evento. "Miro al partido de Suiza con la idea de ser lo más competitivo posible contra un rival que creo que va a ser una de las grandes sorpresas del Mundial", opina el entrenador español.