No soportan el calor: España tomó una insólita medida en el Mundial 2026

La selección española ultimó esta mañana la preparación para su debut en el Mundial ante Cabo Verde este lunes, en uno de los campos de la Kennesaw State University de Georgia con Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz avanzando en su recuperación y con risas y buen ambiente entre los futbolistas. La normativa FIFA marca que las selecciones no pueden entrenarse en los estadios donde se disputan los partidos, por lo que la sesión de los dirigidos por Luis de la Fuente se llevó a cabo en las instalaciones de la citada universidad, a 30 minutos del estadio de Atlanta.

En el Fifth Third Bank Stadium, inaugurado en 2010 y usado habitualmente para encuentros de fútbol y lacrosse, se ejercitó por última vez 'La Roja' antes de estrenarse en el Mundial. Sin embargo, uno de los problemas que están viviendo algunas de las selecciones en la Copa del Mundo son las altas temperaturas, que suelen afectar el rendimiento, por lo que España parece que ya encontró una solución para poder elevar su nivel. 'La Roja' reveló algunos métodos para poder reducir las temperaturas corporales de los jugadores y con ello, también quitarles un poco de la fatiga. Carlos Cruz, preparador físico del equipo, contó el secreto para poder ayudarse a combatir las temperaturas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE