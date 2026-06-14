"Quiero una final contra Lamine Yamal para ver si eligió bien o no"

El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, declaró que le gustaría que Marruecos se enfrente a España en una final para demostrar a Lamine Yamal si su decisión de jugar con 'La Roja' fue acertada. Lekjaa formuló el comentario con tono irónico durante una entrevista con la plataforma 'Aljazeera360', aunque subrayó su respeto por la elección del futbolista, nacido en España, de padre marroquí, y le deseó éxito.

"Espero que nos encontremos con él en una final para aclararle si eligió bien o no", expresó el mandatario de la federación marroquí. La FRMF intentó con insistencia incorporar a Lamine al equipo nacional y mantuvo varias reuniones con él tanto en Marruecos como en España, pero finalmente no logró convencerle y la estrella del Barcelona optó por la selección española, explicó el responsable. Lekjaa añadió que la FRMF presentó al jugador el proyecto del fútbol marroquí y sus objetivos, y que respeta su decisión y le desea lo mejor. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sobre el éxito de Marruecos a la hora de atraer a futbolistas de origen marroquí nacidos en países europeos, Lekjaa atribuyó ese fenómeno a la proyección del proyecto de fútbol nacional, la mejora de las infraestructuras de entrenamiento y el vínculo emocional de los jugadores con el país de sus padres.