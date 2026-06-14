FIFA emite comunicado al penal que pitó Saíd en el Mundial 2026: "El problema..."

El árbitro hondureño, Saíd Martínez, hizo historia al ser el primer catracho en dirigir un partido en un Mundial. El originario de Tocoa hizo su debut en el empate agónico (1-1) entre Suiza y Qatar por el grupo B. El matemático realizó un gran trabajo en el campo, sin embargo, en muchos diarios deportivos y en redes se hizo viral la jugada del primer penal del Mundial 2026.

La jugada es una de las primeras grandes polémicas del Mundial 2026, pero no fue por la decisión de la falta sino por el fuera de juego de Suiza que todos pedían. Acá te contamos sobre el comunicado de la FIFA.

¿ERA FUERA DE JUEGO?

La jugada del partido sucedió en el primer tiempo. Suiza se adelantó por un penalti anotado pro Embolo pero las quejas llegaron precisamente en la jugada de la infracción. Qatar protestó que un posible fuera de juego de Remo Freuler, quien fue derribado en el área, y la retransmisión no puso las imágenes gráficas que confirmaban que estaba en posición correcta, algo que es obligatorio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE