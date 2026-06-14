Debutan por primera vez en un Mundial: partidos de hoy domingo 14 de junio

Cuatro partidos se disputarán a lo largo del día, con encuentros que prometen emociones, historias inéditas y el debut de varias selecciones que buscan comenzar con el pie derecho su camino hacia los octavos de final.

La fase de grupos del Mundial 2026 continuará este domingo 14 de junio con una intensa jornada que marcará el estreno de las selecciones que integran los grupos E y F.

Uno de los focos principales estará puesto en Alemania , que hará su presentación en Houston frente a Curazao. La tetracampeona del mundo llega al torneo con la obligación de recuperar el protagonismo en la máxima cita del fútbol, ​​mientras que su rival vivirá un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo , convirtiéndose además en la nación más pequeña en alcanzar esta instancia.

Más tarde, el AT&T Stadium de Dallas será escenario de uno de los encuentros más atractivos de la jornada cuando Países Bajos se enfrente a Japón. Los neerlandeses intentarán confirmar su condición de candidatos en un grupo exigente, mientras que los asiáticos buscarán demostrar nuevamente que pueden competir de igual a igual frente a las grandes potencias del fútbol mundial.

La actividad continuará en Filadelfia con el debut de Ecuador ante Costa de Marfil . La selección sudamericana llega impulsada por una destacada campaña en las eliminatorias, donde logró mantenerse invicta, y espera trasladar ese buen momento al escenario mundialista. Del otro lado estará un conjunto africano que aspira a convertirse en una de las sorpresas del certamen.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece afrontará el compromiso con confianza y una generación de futbolistas que mezcla juventud y experiencia. Para Ecuador , comenzar con una victoria sería clave en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda en un grupo que promete ser muy disputado.