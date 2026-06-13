¿Los castigarán? Futbolistas son captados fumando antes de su debut en el Mundial

Previo a que Turquía haga su debut en el Mundial 2026, Çağlar Söyüncü y dos futbolistas más fueron señalados por estar fumando en el balcón de sus habitaciones; recuerdan polémica de Cuauhtémoc Blanco con la Selección Mexicana previo al Mundial de 2010.

La selección de Turquía llegó a la Copa del Mundo 2026 envuelta en una polémica luego de que varios de sus futbolistas fueran captados fumando durante una concentración previa a su debut.

En redes sociales compartieron un video en el que se ve a tres jugadores de la selección de Turquía mientras fumaban en el balcón, esto previo a su debut ante Australia.

Pese al revuelo que causó el video, hasta el momento no existe un anuncio oficial de sanciones por parte de la Federación Turca de Fútbol ni de la FIFA.

Tampoco se ha informado sobre multas, suspensiones o separaciones de la plantilla derivadas de este incidente.

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El tema ha cobrado relevancia debido a que Turquía regresa a una Copa del Mundo después de más de dos décadas de ausencia y existe una gran expectativa sobre el desempeño del equipo liderado por figuras como Arda Güler.