EN VIVO: ¡Países Bajos vuelve a tomar la ventaja sobre Japón en el Mundial!

Países Bajos y Japón sienten que están ante una gran oportunidad y en el AT&T de Arlington (Dallas) quieren comenzar a destapar sus posibilidades y postularse para el liderato del grupo F del Mundial.

- PAÍSES BAJOS VS. JAPÓN, EN DIRECTO

- ALINEACIONES CONFIRMADAS

El conjunto de Ronald Koeman no figura más que en el octavo puesto en los favoritos para conquistar el Mundial y Japón está otras cuatro plazas por debajo en las apuestas. Pero su objetivo es bastante más ambicioso.

Al conjunto naranja le pesa el cartel de 'mejor equipo que no ha ganado nunca' el título. Tres veces subcampeón (1974, 1978 y 2010), lleva 12 partidos invicto en el Mundial (al margen de la tanda de penaltis) marca solo superada por el Brasil de Pelé (13 entre 1958 y 1966), pero a los neerlandeses siempre les ha faltado dar el paso adelante decisivo.

Sin el brillo de otros años, pero más prácticos, los 'Oranje' se clasificaron al Mundial invictos, con un plan claro: empataron los dos partidos con la Polonia de Robert Lewandowski y golearon al resto. Con la mayoría de sus jugadores en equipos de la Premier, Koeman con una columna vertebral que pasa por Virgil Van Dijk, que lidera al equipo desde la defensa, Frenkie de Jong y Cody Gakpo, a expensas del estado físico de Memphis Depay, máximo goleador histórico de la selección, tan impredecible que pese a vivir una especie de retiro dorado en Brasil, aún tiene sitio en el equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Depay, que tan solo jugó 49 minutos contra Uzbekistán, es una de las dudas de Koeman, que ha tenido que ir cambiando su idea por las lesiones.

Se quedó primero sin Xavi Simmons, con una rotura en el ligamento cruzado, y en el último momento sin Jurrien Timber, vital en el Arsenal campeón de esta temporada, que fue descartado a última hora de la lista. Denzel Dumfries, nuevo fichaje madridista, Mathis de Light o De Jong han tenido recurrentes molestias físicas y una temporada irregular.



JAPÓN BUSCA EL TÍTULO

Por su parte, la ambición japonesa no es menor. El equipo de Hajime Moriyasu ha aprendido a competir, sabe lo que es ganar en un Mundial a Alemania y España (Qatar 2022) y ha derrotado este año a Brasil e Inglaterra. Los 'Samurais Azules' han acudido a todas las Copas del Mundo desde 1998 y alcanzado en cuatro ocasiones los octavos de final, pero siempre pecaron de inocentes en la fase eliminatoria. Comandados por Ayase Ueda, autor de 26 goles en 40 partidos con el Feyenoord, y el delantero de la Real Sociedad, Take Kubo, Japón acude al Mundial con la mejor generación de su historia, jugadores que son determinantes en equipos de toda Europa. Y así lo piensa su propio entrenador: "El objetivo de Japón es ganar el título". El técnico japonés también ha sufrido la baja de última hora del capitán Endo Wataru, desconvocado el pasado jueves y que, acto seguido, anunció que deja la selección.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO

El Países Bajos-Japón que se juega este domingo en Arlington arranca desde las 2:00 PM (hora de Honduras y México). Será transmitido por Telecadena 7/4 de TVC y Tigo Sports en territorio hondureño, mientras que en suelo azteca por Canal 5 y Azteca Deportes. En España comienza a partir de las 10:00 PM y se podrá ver por las plataformas de DAZN y Movistar+.

DATOS DEL PARTIDO