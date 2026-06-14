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Ambientazo en Dallas: las preciosuras de Países Bajos y locura de Japón

Todo lo que se vivió en las afueras del AT&T Stadium previo al partido que disputaron Países Bajos y Japón en la Copa del Mundo.

14 de junio de 2026 a las 13:10
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Todo lo que se vivió en las afueras del AT&T Stadium previo al partido que disputó Países Bajos contra Japón por el grupo F de la Copa del Mundo.
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No están en el foco, ni en primera línea de los pronósticos, pero Países Bajos y Japón sienten que están ante una gran oportunidad y este domingo en el AT&T de Arlington (Dallas) quieren comenzar a destapar sus posibilidades y postularse para el liderato del grupo F en el Mundial 2026.

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La tradicional "Marea Naranja" comenzó a concentrarse en ciudades de Misuri y Texas para el debut de su selección ante los nipones. Arribaron de forma progresiva a zonas cercanas a las sedes de sus partidos, incluyendo áreas de Kansas City y Dallas, donde se disputa su primer encuentro de la Copa del Mundo.

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Las calles de Arlington se tiñeron por completo con los característicos colores naranjas y los cánticos que los acompañan en cada cita mundialista.

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Países Bajos no figura más que en el octavo puesto entre los favoritos para conquistar el Mundial y Japón está otras cuatro plazas por debajo en las apuestas. Pero el objetivo de ambos equipos es bastante ambicioso.
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Nuestro corresponsal Gustavo Caballero se encuentra en Dallas siguiendo muy de cerca todos los detalles de este enfrentamiento que promete muchas emociones de principio a fin, y nos comparte el ambiente que se vive fuera del recinto.

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Esta linda aficionada no se perderá el encuentro entre Países Bajos y Japón que se disputará esta tarde en el AT&T Stadium, con capacidad hasta para 80 mil espectadores.

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Recorriendo en las afueras del inmueble también nos encontramos con estas dos bellas seguidoras de la 'Orange', que hoy esperan que su selección pueda debutar con una contundente victoria sobre los japoneses.

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¡Qué muñeca! Ella también está lista para animar a la 'Naraja mécanica' en su debut contra Japón. Una de las mujeres más hermosas que acuden al estadio para vivir una experiencia mundialista.

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Las aficionadas de Países Bajos invadieron las calles de Dallas para el primer partido del combinado naranja en la Copa del Mundo 2026.

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¿Y qué decir esta dos hermosuras? Países Bajos se caracteriza por contar con las mujeres más atractivas del planeta y en este Mundial lo están confirmando.

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Algunos hinchas de Países Bajos también recurdan y reconocen que no fue penal aquella acción que eliminó a México en Brasil 2014.

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Por otro lado, Japón no se queda átras y sus aficionados también dijeron presentes en grandes cantidades para animar a su selección en lo que será su octava participación en este certamen.

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Los 'Samurais azules' han participado en los Mundiales desde Francia 1998 de sin interrupciones y en esta edición considera que cuentan con la mejor generación de futbolistas, por lo que sueñan con llegar hasta la final.

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"El objetivo de Japón es ganar el título", aseguraba el selecciondor Hajime Moriyasu, lo que provocó la ilusión de los miles de japoneses que llegaron a Estados Unidos para vivir la Copa del Mundo.

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Una pareja de japonenes llegó con su tradicional vestimenta al estadio para apoyar al equipo nacional.

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Locura japonesa: el famoso 'Kame Hame Ha' de Gokú se manifestó en las graderías del AT&T Stadium.

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