Escándalo en el Mundial: los penales y la roja que reclamó Haití ante Escocia

El combinado caribeño se sintió perjudicado en su primer partido de la Copa del Mundo 2026 y algunos lo catalogan como "robo" de la FIFA.
La selección de Haití debutó anoche en el Mundial 2026 y cayó por la mínima ante Escocia en Boston (0-1), un partido que estuvo marcado por la polémica luego de que los caribeños reclamaran una tarjeta roja y dos penales.
Tras una ráfaga de ataques, Escocia logró romper el cerrojo en el minuto 28 con un disparo de John McGinn, mediocampista del Aston Villa, que impactó el balón en el centro del área y, gracias a un desvío, vulneró la valla haitiana defendida por Johnny Placide.
Después del tanto encajado, Haití reaccionó y comenzó a buscar un empate que merecía, pero a los 27' de la segunda parte se produjo la primera polémica: un penal que pidieron todos los caribeños por una claro mano dentro del área.
El remate de Providence se fue por el segundo palo y en el camino se reclamó una mano de Grant Hanley. El defensor escocés, en su intento de rechazar con la cabeza, terminó estirando el brazo y la pelota rozó en su mano izquierda antes de salir. El árbitro Mustapha Ghorba no la vio y tampoco lo llamaron del VAR.
Tan solo cinco minutos más tarde, un disparo de Jean-Ricner Bellegarde que buscaba el arco volvió a dar en el brazo de Hanley. El colegido no consideró que la mano era para penal o bien no la pudo observar con claridad.
En ninguna de estas dos acciones que ameritaban al menos ser revisadas, el silbante no fue llamado por el VAR. Tampoco hubo repeticiones de la transmisión. Esto provocó que Haití se sintiera muy perjudicado en su debut.
Sin mencionar que los caribeños también reclamaron una tarjeta roja porque McLean entró con la plancha por delante y clavó los tacos en la rodilla de Casimir. La entrada abrió una brecha en la rodilla del jugador haitiano, que tuvo que ser atendido y el VAR brilló por su ausencia.
Una vez finalizado el encuentro con la derrota haitiana, el árbitro argelino Mustapha Ghorbal fue duramente criticado, ya que no apreció con claridad las tres jugadas del escándalo que habrían cambiado el destino de los caribeños.
El reconocido streamer argentino, 'La Cobra', se pronunció a través de sus redes sociales y catalogó como "robo" de la FIFA la derrota de Haití ante Escocia. "Dos penales claros no cobrados para los caribeños y encima le perdonaron una roja a los escoceses imperialistas", apuntó.
El periodista José Ramón Fernández coincidió con lo sucedido en Boston: "Dos penales no señalados, una posible expulsión perdonada y otro episodio que pone al VAR en el centro de la polémica. Mucho que explicar tras este partido.
Desde la Comunidad Internacional de Haitianos Hispanohablantes también expresaron su malestar: "Exigimos que se investigue la actuación del árbitro argelino Mustapha Ghorbal, quien no señaló dos posibles penales a favor de Haití durante el partido".
Y añadieron: "Gloriosa selección haitiana, no podemos pedirles más de lo que están haciendo. Pero también deben ser muy cautelosos en cada partido, porque las reglas nunca serán iguales para nosotros. La FIFA está influenciada por intereses políticos".
Pese a toda la polémica, el combinado haitiano no dejó de intentarlo y estuvo muy cerca de igualar el marcador en los minutos finales. Con esta derrota los caribeños quedan en el último lugar del Grupo C.
La próxima cita para Haití será el viernes cuando enfrente a Brasil en Filadefia, una prueba muy complicada que deberá superar si sueñan con avanzar a la siguiente fase porque otra caída los elimina de la Copa del Mundo.
Por ahora el grupo C lo lidera Escocia con tres puntos, Brasil y Marruecos tienen uno y los haitianos en cero en la última plaza.