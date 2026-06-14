Escándalo en el Mundial: los penales y la roja que reclamó Haití ante Escocia

El remate de Providence se fue por el segundo palo y en el camino se reclamó una mano de Grant Hanley. El defensor escocés, en su intento de rechazar con la cabeza, terminó estirando el brazo y la pelota rozó en su mano izquierda antes de salir. El árbitro Mustapha Ghorba no la vio y tampoco lo llamaron del VAR.