Mourinho eligió el quinto fichaje del Real Madrid; Bayern blinda a su crack

El Barcelona tiene decidido la venta definitiva de Ansu Fati y trabaja con la previsión de hacer oficial su traspaso al Mónaco esta semana. Desde el pasado 1 de junio, el club catalán sabe que desde el Principado ejercerán la opción de compra de 11 millones de euros que tiene el delantero, pero ambas entidades están cerrando algunos detalles más del contrato, de acuerdo con la información del diario Marca.