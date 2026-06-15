Mourinho eligió el quinto fichaje del Real Madrid; Bayern blinda a su crack

Las principales novedades en el mercado de fichajes de Europa: Real Madrid confirmó la llegada de Cucurella y Mourinho quiere a otra figura. Sorpresa con Lewandowski, el nuevo DT del Miln y Bayern blinda a Olise.
OFICIAL / El Crystal Palace confirmó la contratación de Pierre Sage como su nuevo técnico para las próximas tres temporadas.
OFICIAL / La Juventus ha ejercido su derecho de compra sobre Jeremy Boga. El comunicado oficial del club bianconero ya ha sido publicado y el mediocampista franco-marfileño amplia su contrato hasta 2029.
Pese a los rumores que lo colocaban en los gigantes de España como Barcelona y Real Madrid, el defensor Josko Gvardiol decidió quedarse en el Manchester City y renovará su contrato hasta 2031, según adelanta el periodista Fabrizio Romano.
OFICIAL / Maurizio Sarri toma las riendas del Atalanta por las próximas tres temporadas. Este fichaje propicia su reencuentro con Cristiano Giuntoli, reeditando la exitosa fórmula que dio vida a aquel recordado y competitivo Napoli.
El Barcelona tiene decidido la venta definitiva de Ansu Fati y trabaja con la previsión de hacer oficial su traspaso al Mónaco esta semana. Desde el pasado 1 de junio, el club catalán sabe que desde el Principado ejercerán la opción de compra de 11 millones de euros que tiene el delantero, pero ambas entidades están cerrando algunos detalles más del contrato, de acuerdo con la información del diario Marca.
Fabrizio Romano confirma que el Milan tiene nuevo entrenador tras la salida de Allegri y se trata de Rúben Amorim. El extécnico portugués del Sporting y Manchester United firmará con los rossoneros un contrato hasta 2028 con opción a una temporada más, después de aceptar todas las condiciones.
OFICIAL / Antes del debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026 (0-0), el Real Madrid agitó el mercado tras anunciar el fichaje de Marc Cucurella. El lateral zurdo dejó el Chelsea y firma con los blancos para las próxmas seis temporadas. Su traspaso se cerró en 55 millones de euros más otros cinco en variables.
El diario Marca recoge que el futuro de Marcus Rashford es lejos del Barcelona. Es más, podría decirse que casi estaría cerca de quedarse de nuevo en su equipo de formación: Manchester United. El buen papel de los 'Red devils' invita a pensar que Michael Carrick podría reconducir el futuro y la carrera del delantero inglés.
Según el diario AS, el ayern Múnich estaría a punto de renovar a Olise y la intención es blindarlo para espantar a equipos como Real Madrid. Le ofrecerían un contrato hasta 2031, doblándole el sueldo hasta 25 millones de euros limpios por temporada, más 22 millones de prima de fichaje.
Enzo Fernández quiere irse al Real Madrid. El argentino le dio 'like' a la noticia del fichaje de Cucurella por el equipo blanco y según cuenta el periodista Ben Jacobs, él también desea dejar el Chelsea para aterrizar en el Bernabéu. Los 'Blues' piden 120 millones de euros por su traspaso, Mourinho ya le dio el 'ok' a la dirección deportiva merengue para trabajar en su contratación y podría tratarse del quinto refuerzo del club español.
Con los rumores que sitúan a Enzo en el Real Madrid, el diario AS informa que el Inter preguntó a los blancos por Camavinga. El francés quiere cambiar su situación en el Bernabéu y no tiene intenciones de marchrse. Sin embargo, el interés del club italiano es real y desde la entidad merengue no descartan venderlo si llega una oferta de unos 50 millones de euros.
Fabrizio Romano desmintió los rumores que colocan a Darwin Núñez nuevamente en el Liverpool y asegura que el uruguayo quiere cumplir su contrato con el Al Hilal de Arabia hasta 2028. "Fuentes cercanas al delantero minimizan los informes sobre su regreso al Liverpool este verano", apunta el reportero.
Fabrizio Romano publicó en exlusiva que el Tottenham ha entrado en la carrera por el fichaje de Sandro Tonali. "De Zerbi lo quiere como su nueva estrella para el mediocampo, ideal para elevar el nivel de los Spurs", explica. Manchester City y Arsenal también están interesados en la incorporación del volante italiano.
OFICIAL / Tan solo unas horas después de sufrir una goleada ante Suecia (5-1), Túnez decidió despedir a su entrenador Sabri Lamouchi. Solo duró cinco partidos tras haber llegado en enero y lo echaron en plena Copa del Mundo.
Robert Lewandowski se desvinculará del Barcelona el 30 de junio y todos los caminos lo dirigen a la MLS. Fabrizio Romano confirma que el Chicago Fire le ofrece un contrato de tres años y que la visita a la ciudad estadounidense fue descrita "como positiva". El polaco se alista para lo podría er su última aventura como profesional.