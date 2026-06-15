  1. Inicio
  2.  Fotogalerías

¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial

Llegó el turno, la vigente campeona del mundo entra en escena en el Mundial 2026 buscando la defensa de la corona.

15 de junio de 2026 a las 16:07
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
1 de 20

Llegó el turno, la vigente campeona del mundo entra en escena en el Mundial 2026 buscando la defensa de la corona. Y así se perfila su posible alineación del debut ante Argelia. Fotos cortesía.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
2 de 20

Lionel Scaloni afronta su segundo Mundial y lidera buscando el bicampeonato, lo que sería la cuarta estrella para Argentina.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
3 de 20

PORTERO: Emiliano "Dibu" Martínez se recuperó de sus problemas físicos donde se perdió los amistosos, pero está recuperado, mencionó Scaloni.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
4 de 20

DEFENSA: Nahuel Molina comanda como el lateral derecho de los argentinos para el Mundial 2026.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
5 de 20

Cristian "Cuti" Romero llega al Mundial 2026 como una pieza clave de la Selección Argentina, aunque ha enfrentado una compleja etapa de recuperación física tras sufrir un esguince en el ligamento lateral de su rodilla derecha mientras jugaba para el Tottenham.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
6 de 20

Lisandro Martínez, se recuperó de una grave lesión de rodilla que sufrió en 2025, el central del Manchester United llega consolidado y con ritmo de competencia para disputar el torneo en Norteamérica.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
7 de 20

Facundo Medina, surgido de River Plate y actualmente en el Olympique de Marsella, disputará su primer Mundial y es el lateral izquierdo.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
8 de 20

MEDIOCAMPISTAS: Rodrigo de Paul es uno de los grandes amigos de Lionel Messi y compañeros en el Inter Miami.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
9 de 20

Enzo Fernández posee la magia en el medio campo, el jugador del Chelsea también tiene gol.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
10 de 20

Alexis Mac Allister emerge como otro de los grandes talentos de Argentina y con experiencia en el Liverpool.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
11 de 20

DELANTEROS: Lautaro Martínez tiene ese instinto goleador de 9 y es el arma de ataque de los argentinos.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
12 de 20

Julián Martínez llega encendido y con un ritmo goleador que necesitará Argentina en la Copa del Mundo 2026.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
13 de 20

Y Lionel Messi cierra la alineación titular que tiene en mente Lionel Scaloni frente a los argelinos.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
14 de 20

SUPLENTES: Un jugador de lujo tendría que esperar, Nicolás Otamendi tiene garra y experiencia, pero Lisandro y Cuti le están ganando en la zaga.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
15 de 20

Nico Paz llega como uno de los grandes talentos jóvenes en Argentina y quiere disputar ese espacio en el mediocampo.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
16 de 20

Nicolás Tagliafico es otro de los experimentados y el zurdo es garantía como lateral izquierdo.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
17 de 20

Valentin "Colo" Barco es de las sorpresas en la lista final de Argentina para el Mundial 2026 y luchará por ese puesto en la banda izquierda.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
18 de 20

Thiago Almada demuestra siempre que tiene talento y la camisa de Argentina no le pesa en el medio campo.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
19 de 20

Giuliano Simeone, el hijo del "Cholo" a la espera de debutar en los mundiales como extremo derecho.
¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial
20 de 20

Giovani Lo Celso irrumpe como su zurda, tiene gol y dinámica, un cambio revulsivo.
Cargar más fotos