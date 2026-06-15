¿Y Messi? La alineación de gala que tiene Argentina para debutar en el Mundial

Llegó el turno, la vigente campeona del mundo entra en escena en el Mundial 2026 buscando la defensa de la corona. Y así se perfila su posible alineación del debut ante Argelia. Fotos cortesía.
Lionel Scaloni afronta su segundo Mundial y lidera buscando el bicampeonato, lo que sería la cuarta estrella para Argentina.
PORTERO: Emiliano "Dibu" Martínez se recuperó de sus problemas físicos donde se perdió los amistosos, pero está recuperado, mencionó Scaloni.
DEFENSA: Nahuel Molina comanda como el lateral derecho de los argentinos para el Mundial 2026.
Cristian "Cuti" Romero llega al Mundial 2026 como una pieza clave de la Selección Argentina, aunque ha enfrentado una compleja etapa de recuperación física tras sufrir un esguince en el ligamento lateral de su rodilla derecha mientras jugaba para el Tottenham.
Lisandro Martínez, se recuperó de una grave lesión de rodilla que sufrió en 2025, el central del Manchester United llega consolidado y con ritmo de competencia para disputar el torneo en Norteamérica.
Facundo Medina, surgido de River Plate y actualmente en el Olympique de Marsella, disputará su primer Mundial y es el lateral izquierdo.
MEDIOCAMPISTAS: Rodrigo de Paul es uno de los grandes amigos de Lionel Messi y compañeros en el Inter Miami.
Enzo Fernández posee la magia en el medio campo, el jugador del Chelsea también tiene gol.
Alexis Mac Allister emerge como otro de los grandes talentos de Argentina y con experiencia en el Liverpool.
DELANTEROS: Lautaro Martínez tiene ese instinto goleador de 9 y es el arma de ataque de los argentinos.
Julián Martínez llega encendido y con un ritmo goleador que necesitará Argentina en la Copa del Mundo 2026.
Y Lionel Messi cierra la alineación titular que tiene en mente Lionel Scaloni frente a los argelinos.
SUPLENTES: Un jugador de lujo tendría que esperar, Nicolás Otamendi tiene garra y experiencia, pero Lisandro y Cuti le están ganando en la zaga.
Nico Paz llega como uno de los grandes talentos jóvenes en Argentina y quiere disputar ese espacio en el mediocampo.
Nicolás Tagliafico es otro de los experimentados y el zurdo es garantía como lateral izquierdo.
Valentin "Colo" Barco es de las sorpresas en la lista final de Argentina para el Mundial 2026 y luchará por ese puesto en la banda izquierda.
Thiago Almada demuestra siempre que tiene talento y la camisa de Argentina no le pesa en el medio campo.
Giuliano Simeone, el hijo del "Cholo" a la espera de debutar en los mundiales como extremo derecho.
Giovani Lo Celso irrumpe como su zurda, tiene gol y dinámica, un cambio revulsivo.