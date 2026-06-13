¿Vuelve con Mourinho? La tajante respuesta de Pepe tras el partido de leyendas

En declaraciones tras el partido benéfico disputado en el Santiago Bernabeu, donde las leyendas del Real Madrid se impusieron por 2-1 a las del Inter , el exdefensor aseguró que no ha hablado con 'Mou' y dijo que tan solo se trata de un rumor.

Pepe , exjugador del Real Madrid y la selección portuguesa, afirmó este sábado que la posibilidad de incorporarse al plantel técnico de José Mourinho, anunciado recientemente como nuevo entrenador del club blanco, no es más que "una especulación de las redes sociales".

"Creo que pasa todo por un rumor, una especulación de las redes sociales y nada más que eso", subrayó Pepe, que anotó uno de los tantos de la remontada sobre el equipo italiano y el más ovacionado por la afición madridistas.

Preguntado directamente por si le gustaría formar parte del staff de Mourinho, Pepe dejó el asunto en el aire: "No lo sé. Acabo de dejar de jugar hace dos años, todavía es muy pronto, el futuro nunca se sabe".

En relación con la crisis deportiva que atraviesa el conjunto blanco, Pepe aseguró que su deseo es que "vuelva a ganar" y que, para eso, lo más importante ahora es "la unión" del Real Madrid.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Creo que los aficionados, los jugadores y el club tienen que estar todos juntos porque así acredito yo que es mucho más fácil poder ganar y estar más cerca de los títulos. Espero que el Madrid este año vuelva como siempre vuelve", cerró.