Real Madrid hace oficial su primera baja: "Han llegado a un acuerdo y dar fin"

"El Real Madrid CF y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", informa el club blanco.

El Real Madrid ha anunciado este martes de manera oficial que Álvaro Arbeloa deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol.

El Real Madrid agrega que "se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó" a la cantera, "ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad". "Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club", agrega.

"El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", concluye.

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Arbeloa se hizo cargo del equipo en sustitución de Xabi Alonso y su primer partido fue una eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, rival de Segunda División.

Tropiezo que hacía perder las opciones de levantar un título, como más tarde ocurriría en LaLiga EA Sports, pasando de estar a cuatro puntos del liderato en enero a finalizar la competición a ocho, tras decir adiós a 14 en el clásico, y en una Liga de Campeones en las que se impuso en eliminatorias a José Mourinho, su presumible sucesor, y Pep Guardiola.

Las tensiones internas, que se hicieron públicas, han marcado su último mes de trabajo. La agresión del alemán Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras; la pelea, en dos días consecutivos, del francés Aurelien Tchouaméni y el uruguayo Fede Valverde que acabó con este sufriendo un traumatismo craneoencefálico producto de una caída en plena discusión en el vestuario; enfrentamientos con Dani Carvajal, primer capitán, Raúl Asencio y con un Dani Ceballos que acabó la temporada apartado... y un Kylian Mbappé cuya vida extradeportiva pasó a un primer plano.

Conflictos con los que tuvo que lidiar un Arbeloa que asegura todo hubiera “sido diferente” si él hubiera empezado la temporada. Pero no fue así y su futuro está lejos de un Real Madrid en el que se formó como entrenador, empezando en el Infantil A en 2020.

Dice adiós sin títulos y sin colchón tras caer en cuartos de final de la ‘Champions’ ante el Bayern de Múnich. Arbeloa pudo con Mourinho y Guardiola pero no con el equipo de Vincent Kompany, con un global de 6-4 en contra en la eliminatoria pero con la prórroga en Alemania en su mano hasta la expulsión del francés Eduardo Camavinga.