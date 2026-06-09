En medio del Mundial, Julián hace petición al Barcelona y la oferta de Real Madrid

Julián Álvarez está en el radar de Barcelona y Real Madrid, pero enmedio de la Copa del Mundo, el argentino le ha hecho una petición al conjunto culé mientras Real Madrid ofrecería 150 millones por su fichaje.
El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en la gran novela del mercado de pases europeo. El delantero argentino del Atlético de Madrid se encuentra en medio de una intensa disputa entre los dos clubes más grandes de España, el Barcelona y el Real Madrid, quienes buscan quedarse con sus goles de cara a la próxima temporada.
En los últimos días, la operación por el atacante entró en una etapa de pausa. El Barcelona realizó un primer movimiento formal con una oferta económica, pero la directiva del Atlético de Madrid la rechazó de inmediato por considerarla muy baja e insuficiente para las pretensiones del club.
La estrategia inicial del conjunto catalán, armada en conjunto con los representantes del jugador, era presionar para cerrar el traspaso antes del inicio del Mundial 2026. Sin embargo, al no lograrse el acuerdo rápido, este intento solo sirvió como un primer sondeo en una negociación que promete ir para largo.
Ante este panorama, Julián Álvarez ha decidido cambiar de estrategia y priorizar su participación con la selección argentina en la Copa del Mundo. El futbolista quiere concentrarse únicamente en el torneo y jugar sin ruidos externos que puedan afectar su rendimiento en la cancha.
Por esta razón, el delantero le pidió al Barcelona, a través de su entorno cercano, que mantenga un perfil bajo y no haga movimientos ruidosos durante las próximas semanas. El jugador busca tranquilidad mental mientras compite en la máxima cita del fútbol mundial, informa diario Sport.
A pesar de este freno temporal, el deseo de Julián es claro: quiere vestir la camiseta del Barça y así se lo hizo saber internamente a las autoridades del Atlético de Madrid. El jugador se apoya en una promesa de la directiva rojiblanca, que se había comprometido a escuchar ofertas si él deseaba salir.
Por su parte, el Barcelona no piensa rendirse tan fácil y mantiene a Julián Álvarez como su gran objetivo del año. En las oficinas del club blaugrana sorprendió la respuesta molesta del Atlético en las redes sociales, por lo que esperarán a que pase el Mundial para lanzar una nueva propuesta en julio.
Sin embargo, al Atlético de Madrid se le acumulan los problemas en ataque. Tras la salida de Antoine Griezmann y las avanzadas negociaciones para vender a Alexander Sorloth a la Juventus, perder a Julián dejaría al técnico Diego Simeone prácticamente sin delanteros para la próxima temporada.
La situación se complica aún más porque el mercado de delanteros centros "top" está muy difícil. El Atlético ya preguntó condiciones por el goleador Victor Osimhen, pero el Galatasaray de Turquía está pidiendo una enorme cantidad de dinero, lo que dificulta encontrar un reemplazo de garantías.
En medio de este escenario, el Real Madrid ha decidido meterse con fuerza en la pelea y romper el mercado. Contra todos los pronósticos, el presidente Florentino Pérez ha elegido a Julián Álvarez como el gran deseo para reforzar el ataque del conjunto merengue.
Julián no se siente del todo cómodo con el sistema de juego defensivo de Simeone en el Atlético y cree que es el momento ideal para dar un salto en su carrera. Aunque tiene ofertas de otros países, el argentino prefiere quedarse en España, un factor que activa las alarmas en el Real Madrid.
Sabiendo que la economía del Barcelona es delicada y le cuesta competir con grandes cifras, el Real Madrid prepara una oferta histórica de 150 millones de euros. Saben que negociar con el Atlético no será nada fácil por la rivalidad vecinal, pero el dinero podría destrabar la salida
Este millonario fichaje encajaría a la perfección en el nuevo proyecto del Real Madrid bajo el mando de José Mourinho. El entrenador portugués valora muchísimo el olfato goleador del argentino, pero sobre todo su enorme sacrificio para presionar y recuperar el balón cuando el equipo no lo tiene.
Además, Julián es un jugador ideal para cualquier pizarra gracias a su capacidad para jugar como centrodelantero, segundo punta o extremo por las bandas. Su inteligencia táctica, su carácter ganador en las citas importantes y su perfil bajo lo convierten en el refuerzo ideal hecho a la medida del Real Madrid.