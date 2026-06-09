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Real Madrid confirma oferta a Julián y Atlético responde: los millones que ofreció

Estos fueron los millones que ofreció el Real Madrid a Atlético de Madrid por Julián Álvarez.

Real Madrid confirma oferta a Julián y Atlético responde: los millones que ofreció

Estos fueron los millones que ofreció el Real Madrid a Atlético de Madrid por Julián Álvarez.

 Real Madrid
09 de junio de 2026 a las 11:14

El Real Madrid ha anunciado este martes que ha hecho una oferta de 150 millones de euros por los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez al Atlético de Madrid, que la ha rechazado y ha remitido a la cláusula de rescisión del jugador.

Comunicado oficial del REAL MADRID

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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