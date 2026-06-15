La increíble historia de Vozinha: su valor en el Mundial y por qué no tiene club

El histórico empate sin goles entre España y Cabo Verde dejó un héroe indiscutido bajo los tres palos. Con 40 años recién cumplidos y una vigencia admirable, Josimar Dias, más conocido como 'Vozinha', se vistió de héroe en el estreno del Grupo H para frustrar a una de las potencias máximas del fútbol y meter a su pequeño país en los libros grandes de la historia de los Mundiales.
Para el experimentado portero, este debut no fue un partido más, sino la coronación de una trayectoria impecable defendiendo la camiseta de los 'Tiburones Azules'. Dueño de una fisonomía imponente y de un liderazgo absoluto, Vozinha aguantó el cero en el peor momento del partido, sacándole un par de pelotas clave a Lamine Yamal y desactivando cada centro llovido que tiró 'La Roja' sobre el final.
Con un largo recorrido en el fútbol de Chipre, Portugal y Eslovaquia, el arquero es el futbolista con más presencias en la historia de su selección. Tras haber hecho historia grande en las Copas de África de 2013 y 2023, Vozinha llegó a la cita de 2026 con el rol de referente absoluto del vestuario y demostró que la edad es simplemente un número cuando de defender la patria se trata.
La prensa internacional se rindió a los pies del veterano guardameta, que en cada intervención transmitió una tranquilidad asombrosa a una defensa que resistió los embates de España con los dientes apretados.
Su templanza en los minutos finales, cuando el combinado de Luis de la Fuente cayó en la desesperación, fue fundamental para sostener un cero histórico que se festejó en Cabo Verde como un título mundial.
"Sabíamos que iba a ser el partido de nuestras vidas y trabajamos para esto. Lograr un punto contra España a mi edad es algo que jamás voy a olvidar", confesó emocionado tras el encuentro, mientras sus compañeros lo abrazaban y lo señalaban como el gran artífice del batacazo en suelo norteamericano.
Un Vozinha que suma 89 partidos internacionales con Cabo Verde y que, a sus 40 años, fue titular en el primer partido de la historia de su país en un Mundial. Y, con España delante, una de las favoritas a ganar el torneo, firmó una actuación que le puso en el mapa.
"Mi padre quería llamarme Valdano, por Jorge Valdano. Pero las autoridades no lo permitieron", contaba el guardameta a ESPN antes de que comenzara su aventura por la Copa del Mundo.
Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, recorrió un camino en el fútbol singular. Salió de su país para jugar en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia. En 2012 debutó con la selección absoluta y en su partido número 89 fue el 'MVP' en un Mundial.
Una increíble actuación que firmó ante España y sin tener contrato para la próxima temporada. Finalizada su vinculación con el Chaves, de la Segunda División portuguesa, Vozinha disputa la justa mundialista sin tener equipo y espera encontrar un nuevo club cuando acabe el certamen porque aún no piensa en el retiro.
Su precio de mercado, según la web especializada Transfermarkt, ronda los 50.000 euros y se sitúa en el grupo de menor valor de jugadores de la Copa del Mundo.
Un valor decreciente que contrasta con su exposición en redes sociales. De poco más de 200.000 seguidores antes del partido a superar los 3 millones en su cuenta oficial de Instagram instantes después de igualar ante España.
De hecho, Vozinha se dio cuenta de su subidón de seguidores en Instagram a través de una entrevista tras el partido. La reportera de 'Caze TV' le mostró en plena transmisión que ya superaba los 3 millones y su reacción no tuvo desperdicio.
El veterano arquero no pudo contener las lágrimas luego de empatarle a una de las grandes favoritas del Mundial y siendo la gran figura del compromiso en Atlanta.
Cabo Verde no fue a la Copa del Mundo a pasear, y con su viejo guerrero bajo los tres palos, sueña despierto con dar el golpe y meterse en la próxima ronda.