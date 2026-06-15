La increíble historia de Vozinha: su valor en el Mundial y por qué no tiene club

Con un largo recorrido en el fútbol de Chipre, Portugal y Eslovaquia, el arquero es el futbolista con más presencias en la historia de su selección. Tras haber hecho historia grande en las Copas de África de 2013 y 2023, Vozinha llegó a la cita de 2026 con el rol de referente absoluto del vestuario y demostró que la edad es simplemente un número cuando de defender la patria se trata.