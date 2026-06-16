¿Por qué Argentina es favorita ante Argelia y qué riesgos debe evitar?

La Albiceleste llega como amplia favorita en los pronósticos gracias a la experiencia de Lionel Messi, Lautaro Martínez y una de las plantillas más profundas del torneo. Del otro lado, Argelia intentará dar la sorpresa con un enfoque más defensivo liderado por Riyad Mahrez.

Argentina inicia la defensa de su título en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia en la primera jornada del Grupo J. El partido se jugará este martes 16 de junio a las 7:00 PM en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

Previo al desarrollo de este partido, hay varios factores que dan como favorita a la Argentina de Scaloni, pero para ellos vamos a mencionar algunas claves que hacen pensar esto.

LAS CLAVES DEL FAVORITISMO DE ARGENTINA



1. Jerarquía y estado de forma

La Selección Argentina llega a la justa mundialista respaldada por un rendimiento arrollador en su preparación. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ha mantenido una gran solidez, combinando la experiencia de los campeones del mundo con jugadores jóvenes que brillan en las ligas europeas.

2. El mediocampo como motor

La zona medular es la mayor fortaleza del esquema argentino. El triángulo formado por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul aporta equilibrio en la recuperación, creatividad en la salida y una presión constante que suele ahogar a los rivales, permitiendo controlar los tiempos del partido.

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3. El factor Messi

Pese a su edad y brillante presente en la MLS con el Inter Miami, la presencia del capitán argentino supone una amenaza constante. Messi llega a la competición como un líder absoluto y determinante, capaz de romper cualquier bloque defensivo cerrado, tal y como lo hizo en el único enfrentamiento histórico donde marcó un doblete.

4. Solidez defensiva

Los campeones del mundo han ajustado su sistema para ser letales pero difíciles de superar. En sus duelos de preparación mostraron una gran eficacia para mantener la portería a cero y manejar los resultados, lo que obliga a Argelia a tomar riesgos si quiere competir en el marcador.

¿QUÉ RIESGOS DEBE EVITAR ARGENTINA?

CONTROLAR A RIYAD MAHREZ

Hablar de este atacante es hablar de un jugador muy peligroso con el balón que tiende a atacar en todo momento por la banda y en donde tiene un gran golpeo de cara a portería.

EL SOCIO DE MAHREZ

Mohamed Amoura delantero del Wolfsburgo. Un atacante veloz que sabe aprovechar los espacios para hacer mucho daño y que acabó con ocho goles y cuatro asistencias la temporada pasada.

ANULAR EL CONTROL DE AMINE GOUIRI

El centrocampista del Marsella se perdió la Copa África por lesión, pero su temporada en Francia la ha terminado con ocho goles y tres asistencias en 22 partidos.