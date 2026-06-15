"Panamá no le hará un juego fácil a Ghana", aviso previo al debut en el Mundial

Harvey aseguró que atraviesa un gran momento futbolístico y que se encuentra completamente recuperado para afrontar el encuentro ante Ghana.

Los jugadores de la selección de Panamá , Carlos Harvey y Andrés Andrade, manifestaron hoy en la conferencia de prensa la confianza y el compromiso del grupo de cara al encuentro contra Ghana, que disputarán este miércoles 17 de junio.

El mediocampista destacó que su principal objetivo es retribuir dentro del terreno de juego el respaldo y el cariño que siempre recibe del pueblo panameño, contribuyendo a la obtención de resultados positivos para la selección.

Ambos futbolistas coincidieron en que el equipo se encuentra enfocado en cumplir con las indicaciones del director técnico Thomas Christiansen y en mantener la concentración para afrontar de la mejor manera el desafío que tienen por delante.

“La verdad el grupo está muy enfocado, sabemos lo que tenemos que hacer el día miércoles, estamos conscientes de que no va a ser un partido fácil, pero hemos venido entrenando muy bien con el profe”, señaló Andrade durante su intervención ante los medios.

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Los seleccionados destacaron que el objetivo del combinado nacional es claro. Además, resaltaron el trabajo que viene realizando la nueva generación de futbolistas panameños, que poco a poco se consolida dentro del equipo nacional.

“Hay una nueva generación que viene haciendo las cosas bien, aquí venimos a competir, trabajar duro y a conseguir objetivos. Como personal tengo el tratar de mantener la portería en cero y grupal obviamente pasar de ronda”, expresó Andrade.

También aseguró atravesar un buen momento personal y espera aportar al máximo para contribuir al éxito de la selección. “Me siento en un buen momento y espero poder darle todo a mi selección”, comentó.

Finalmente, los jugadores destacaron que Panamá ha venido compitiendo de buena manera frente a rivales de alto nivel, por lo que consideran fundamental mantener la confianza en el trabajo realizado.

“Estamos listos. Hemos venido compitiendo bien a buenas selecciones. Sabemos que el grupo que nos tocó no es nada fácil, pero siempre tenemos que creer en nosotros, confiar en que podemos”, concluyeron.

La selección de Panamá continúa así su preparación con la mirada puesta en su próximo compromiso, con la intención de cumplir sus objetivos y seguir demostrando el crecimiento que ha experimentado en los últimos años.