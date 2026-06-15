  1. Mundial 2026

Por qué le dicen Vozinha al arquero de 40 años que amargó a España en el Mundial

Una de las historias que más ha sonado en el Mundial 2026 es la de Vozinha, el arquero de Cabo Verde.

Por qué le dicen Vozinha al arquero de 40 años que amargó a España en el Mundial

El arquero no dejó pasar nada en el primer tiempo contra España con varias atajadas.
15 de junio de 2026 a las 10:59

El fútbol siempre nos regala historias mágicas, y la de Josimar José Évora Dias, más conocido como "Vozinha", es una de ellas. A sus 40 años, el veterano arquero de la selección de Cabo Verde se convirtió en el gran héroe de su equipo tras una actuación descomunal en el primer tiempo ante la poderosa selección de España.

Con reflejos que desafían a la edad, Vozinha tapó todo lo que le tiraron, desesperando a los delanteros españoles y demostrando por qué es el líder indiscutible de su país bajo los tres palos.

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¿Por qué le dicen "Vozinha"?

Aunque el apodo "Vozinha" significa "Abuelito", su origen no tiene nada que ver con sus 40 años actuales, sino con una infancia de lucha y fútbol callejero. El propio guardameta, que hoy milita en el G. D. Chaves de la Segunda División de Portugal, confesó hace un tiempo el tierno y curioso motivo de su sobrenombre:

“Mi apodo viene de mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba en el ejército y mi madre siempre tuvo que trabajar para ganarse la vida. Así que me crié con mis abuelos", relató el arquero.

El apodo nació en las calles de su barrio, donde jugaba con chicos más grandes: "Era muy hábil con los pies, competitivo y rebelde, no me gustaba perder. Recibía muchos golpes y, cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado. Los otros chicos se burlaban de mí y decían que iba a quejarme con mis abuelos”.

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De las burlas de niño a los aplausos del mundo


Aquel niño que corría a refugiarse con sus abuelos creció para convertirse en una muralla. Hoy, lejos de ir a quejarse, es él quien defiende con orgullo a toda una nación. España intentó derribarlo entodo el partido, pero se topó con las manos de un "abuelito" que corre y vuela como si tuviera 20 años. Al final el marcador fue 0-0.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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