Por qué le dicen Vozinha al arquero de 40 años que amargó a España en el Mundial

El fútbol siempre nos regala historias mágicas, y la de Josimar José Évora Dias, más conocido como "Vozinha", es una de ellas. A sus 40 años, el veterano arquero de la selección de Cabo Verde se convirtió en el gran héroe de su equipo tras una actuación descomunal en el primer tiempo ante la poderosa selección de España. Con reflejos que desafían a la edad, Vozinha tapó todo lo que le tiraron, desesperando a los delanteros españoles y demostrando por qué es el líder indiscutible de su país bajo los tres palos.





¿Por qué le dicen "Vozinha"?

Aunque el apodo "Vozinha" significa "Abuelito", su origen no tiene nada que ver con sus 40 años actuales, sino con una infancia de lucha y fútbol callejero. El propio guardameta, que hoy milita en el G. D. Chaves de la Segunda División de Portugal, confesó hace un tiempo el tierno y curioso motivo de su sobrenombre: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Mi apodo viene de mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba en el ejército y mi madre siempre tuvo que trabajar para ganarse la vida. Así que me crié con mis abuelos", relató el arquero.

El apodo nació en las calles de su barrio, donde jugaba con chicos más grandes: "Era muy hábil con los pies, competitivo y rebelde, no me gustaba perder. Recibía muchos golpes y, cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado. Los otros chicos se burlaban de mí y decían que iba a quejarme con mis abuelos”.





De las burlas de niño a los aplausos del mundo