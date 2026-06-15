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España debe cumplir: las condiciones que Barcelona le puso a Yamal en el Mundial

A pesar de ser una de las grandes figuras, su participación estaría marcada por una serie de condiciones especiales que habrían sido impuestas.

15 de junio de 2026 a las 09:05
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Prensa internacional revela increíbles condiciones que Barcelona puso para Lamine Yamal en el Mundial 2026 que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México.
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La Selección de España tiene un gran problema por delante con la condición física de Lamine Yamal y FC Barcelona ha puesto condiciones claras para su participación en esta Copa del Mundo.
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No es ningún secreto que la Selección de España es una de las que llega a este Mundial 2026 con la etiqueta de candidata. La Roja, llega con una generación de jóvenes estrella que ilusionan a todos los fanáticos españoles y una de sus grandes estrellas es Lamine Yamal.
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Esta generación de grandes figuras está encabezada por Lamine Yamal, pero el jugador de FC Barcelona llega al Mundial arrastrando una lesión. Por este motivo, FC Barcelona ha puesto estrictas condiciones para su participación en esta Copa del Mundo.
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Lamine Yamal llegó al Mundial tras una temporada marcada por una lesión muscular en el isquiotibial que lo dejó entre algodones al final del curso con el FC Barcelona
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En el FC Barcelona se teme una recaída si el jugador es exigido demasiado pronto en un torneo de máxima intensidad como el Mundial.
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Por eso, según la prensa, el área médica culé y la RFEF (Federación Española) han trabajado de forma coordinada para definir su participación.
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Diario AS de España ha revelado las condiciones que Barcelona le puso a Luis de la Fuente, DT de la Roja, para el chico Laime Yamal durante el Mundial 2026.
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Para el debut en el Mundial 2026 de este lunes ante Cabo Verde, el FC Barcelona ordenó de que Lamine Yamal no sea titular.
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El objetivo es únicamente “activar sensaciones competitivas” sin riesgo físico.
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En el segundo encuentro del Mundial 2026, el plan que Barcelona ordenó para Yamal es que tenga acción por aproximadamente unos 45 minutos, siempre dependiendo de sus sensaciones físicas.
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En el segundo juego del Mundial 2026, Yamal ya podría tener un rol más importante, pero sin completar el partido.
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Si no hay molestias ni recaídas, el Barcelona habría autorizado que pudiera ser titular en el tercer partido de la fase de grupos, con opción de jugar más cerca del 100% de los minutos.
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El FC Barcelona también ordenó que su cuerpo médico mantenga seguimiento continuo del jugador.
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Barcelona exigió que cualquier carga física sea aprobada en conjunto con los médicos de la selección de España.
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Las “condiciones del Barcelona” no son un bloqueo al Mundial, sino un protocolo de uso progresivo y controlado.
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