¿Messi o Mbappé? Klose elige al futbolista que romperá su récord de goles en el Mundial 2026

El hasta ahora máximo goleador de la historia de los campeonatos mundiales de fútbol, el alemán Miroslav Klose, cree que su récord, de 16 tantos marcados entre 2002 y 2014, se romperá en el Mundial 2026 y considera que entre los candidatos a lograrlo están Kylian Mbappé y Lionel Messi.

"Cuento con que mi récord se rompa en este torneo. Con el aumento de equipos hay más partidos y con ello más posibilidades de marcar goles y creo que Argentina y Francia llegarán lejos", dijo Klose en una entrevista con el diario "Süddeutsche Zeitung".