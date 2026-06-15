  1. Mundial 2026

¿Messi o Mbappé? Klose elige al futbolista que romperá su récord de goles en el Mundial 2026

El exdelantero de Alemania dejó 16 goles en su cuenta y actualmente es el máximo goleador de los mundiales.

¿Messi o Mbappé? Klose elige al futbolista que romperá su récord de goles en el Mundial 2026

Miroslav Klose tiene 16 goles en las Copas del Mundo y su más cercano perseguidor es Messi con 13. Foto cortesía.
15 de junio de 2026 a las 10:01

El hasta ahora máximo goleador de la historia de los campeonatos mundiales de fútbol, el alemán Miroslav Klose, cree que su récord, de 16 tantos marcados entre 2002 y 2014, se romperá en el Mundial 2026 y considera que entre los candidatos a lograrlo están Kylian Mbappé y Lionel Messi.

"Cuento con que mi récord se rompa en este torneo. Con el aumento de equipos hay más partidos y con ello más posibilidades de marcar goles y creo que Argentina y Francia llegarán lejos", dijo Klose en una entrevista con el diario "Süddeutsche Zeitung".

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"No tengo nada en contra, los récords están para romperlos y por mi que lo haga Messi. Siempre he sido un gran "fan" de Messi, Messi es un genio. Y también le tengo mucho aprecio al seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

Miroslav Klose y Lionel Scaloni fueron compañeros en el Lazio y entre los dos, según el exinternacional alemán, ha quedado una relación de amistad.

Messi ha marcado 13 goles en campeonatos del mundo con lo que está a tres de igualar el récord de Klose. Mbappé, por su parte, tiene 12 goles mundialistas en su cuenta personal.

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Agencia EFE
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