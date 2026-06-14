Por qué Yasin Ayari pidió perdón tras marcar un golazo con Suecia en el Mundial

El regreso de Suecia a la Copa del Mundo no pudo tener un inicio más de película. Tras una larga espera de ocho años sin anotar en un Mundial, el seleccionado europeo volvió a gritar un gol gracias a Yasin Ayari. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada no fue el golazo, sino la inesperada reacción de su autor. El partido, correspondiente al Grupo F del Mundial 2026, marchaba muy cerrado cuando el mediocampista del Brighton aprovechó una jugada llena de rebotes. Con el arquero tunecino vencido y fuera de su portería, Ayari apareció a toda velocidad y sacó un potente derechazo desde afuera del área para poner el 1-0 definitivo.

Un festejo que se convirtió en disculpa Lo que debía ser una fiesta total para los suecos se transformó en un momento de respeto absoluto. En lugar de correr a celebrar, Ayari miró fijamente a las cámaras de televisión y levantó las manos para pedir disculpas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Detrás de este noble gesto hay una emotiva historia familiar. Aunque Yasin nació en Solna, Suecia, en el año 2003, lleva a África en la sangre: su padre es originario de Túnez y otra parte de su familia es de Marruecos. Por respeto a la tierra de sus raíces, el futbolista prefirió guardarse la alegría del debut goleador. La última vez que Suecia había anotado un gol en un Mundial fue el 3 de julio de 2018, cuando Emil Forsberg le marcó a Suiza en los octavos de final de Rusia 2018.

Tras la dolorosa ausencia en Qatar 2022, el fútbol sueco tuvo que esperar casi una década para volver a celebrar en la máxima cita del fútbol. Curiosamente, el destino quiso que ese gol tan esperado lo hiciera un jugador que, por amor y respeto a su familia, decidió no gritarlo.