  1. Mundial 2026

Por qué Yasin Ayari pidió perdón tras marcar un golazo con Suecia en el Mundial

El jugador marcó un golazo en el Mundial 2026, pero pidió perdón. Esta es su historia.

Por qué Yasin Ayari pidió perdón tras marcar un golazo con Suecia en el Mundial

Yasin Ayari marcó el primer gol del Mundial 2026 para Suecia.
14 de junio de 2026 a las 20:41

El regreso de Suecia a la Copa del Mundo no pudo tener un inicio más de película. Tras una larga espera de ocho años sin anotar en un Mundial, el seleccionado europeo volvió a gritar un gol gracias a Yasin Ayari. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada no fue el golazo, sino la inesperada reacción de su autor.

El partido, correspondiente al Grupo F del Mundial 2026, marchaba muy cerrado cuando el mediocampista del Brighton aprovechó una jugada llena de rebotes. Con el arquero tunecino vencido y fuera de su portería, Ayari apareció a toda velocidad y sacó un potente derechazo desde afuera del área para poner el 1-0 definitivo.

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Un festejo que se convirtió en disculpa

Lo que debía ser una fiesta total para los suecos se transformó en un momento de respeto absoluto. En lugar de correr a celebrar, Ayari miró fijamente a las cámaras de televisión y levantó las manos para pedir disculpas.

Detrás de este noble gesto hay una emotiva historia familiar. Aunque Yasin nació en Solna, Suecia, en el año 2003, lleva a África en la sangre: su padre es originario de Túnez y otra parte de su familia es de Marruecos. Por respeto a la tierra de sus raíces, el futbolista prefirió guardarse la alegría del debut goleador.

La última vez que Suecia había anotado un gol en un Mundial fue el 3 de julio de 2018, cuando Emil Forsberg le marcó a Suiza en los octavos de final de Rusia 2018.

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Tras la dolorosa ausencia en Qatar 2022, el fútbol sueco tuvo que esperar casi una década para volver a celebrar en la máxima cita del fútbol. Curiosamente, el destino quiso que ese gol tan esperado lo hiciera un jugador que, por amor y respeto a su familia, decidió no gritarlo.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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