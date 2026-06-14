Omar Artán se ha visto sorprendido por un empresario de su país luego de lo vivido en los Estados Unidos previo al Mundial United 2026.
Omar Artán recibió una mala acción de parte de los Estados Unidos cuando viajaba a dicho país por ser parte de los árbitros elegidos por la FIFA para el Mundial United 2026.
El árbitro llegó a Miami, Florida, cuando pasó por migración fue retenido y a la misma vez enviado nuevamente al país de origen.
La noticia causó un gran impacto en muchos países, porque su viaje era porque la FIFA lo eligió para dirigir partidos en el Mundial United 2026.
Artán regresó a Estambúl y luego llegar a Somalia, su país de origen
Tras dicha noticia, la UEFA anunció que Omar Abdulkadir Artan será el encargado de dirigir la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa.
Omar Artan, el árbitro somalí que fue vetado del Mundial 2026 por Estados Unidos, recibió un cheque de 50.000 dólares de un empresario local. Nada mal.
Omar Abdulkadir Artan es calificado como el mejor árbitro de la Confederación Africana de Fútbol, pero no pudo estar en el Mundial United 2026 por los Estados Unidos.
“Estaré en el Mundial de 2030, lo juro”, dijo Artán cuando llegó a su país tras ser negada su ingreso a los Estados Unidos.
“Figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play”, lamentó Ciise Aden Abshir, asesor del ministerio somalí de juventud y deportes en su momento.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lamentó el hecho, pero afirmó “no podemos controlarlo todo” por lo ocurrido.
La población se Somalia respaldó en todo momento al árbitro por el rechazo que recibió en suelo de los Estados Unidos al no poder estar presente en el Mundial United 2026.
De acuerdo con fuentes de The Associated Press, se mencionó que Artan seguirá teniendo derecho al pago pese a no arbitrar ningún partido en el evento, de casi seis semanas de duración.
Artan es uno de los árbitros del fútbol más destacados y fue nombrado mejor árbitro masculino de África en 2025. Pero al ciudadano somalí se le negó la entrada después de llegar al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul la semana pasada.
En el Mundial 2026, los árbitros centrales reciben un salario base garantizado de $70,000 dólares solo por ser convocados, alcanzando un piso de $100,000 dólares gracias a los bonos iniciales.