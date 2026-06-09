Scaloni destapa el problema que Argentina no esperaba: "Pueden abandonar"

La selección argentina de fútbol se prepara para su último partido amistoso antes del Mundial 2026. Este martes, el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Islandia en Alabama, Estados Unidos. El encuentro servirá para ganar ritmo tras vencer 2-0 a Honduras, pero también llega en un momento de mucha preocupación por culpa de las lesiones. La mala noticia de la semana fue la baja definitiva del defensor Leonardo Balerdi. El jugador del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y se perderá toda la Copa del Mundo.



Sin embargo, el verdadero miedo del director técnico es que Balerdi no sea el único en bajarse del barco a última hora. Tras el partido contra Honduras, Scaloni fue muy sincero en rueda de prensa y dejó claro que varios futbolistas no están en su mejor nivel físico: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien por cien con muchos jugadores y, a lo mejor, esa decisión (la de quitar a alguien de la convocatoria) no pasa solo por un central”. El entrenador confesó que esperó a Balerdi hasta el último segundo con la esperanza de que no fuera grave, pero el cuerpo médico confirmó lo peor. "Tuvimos que darlo de baja con todo el dolor del mundo", lamentó Scaloni, quien avisó que se tomará el tiempo necesario para elegir al reemplazo.

¿Quiénes podrían sumarse a la lista?



Scaloni tiene dos opciones: traer a otro defensor central o confiar en los que ya tiene (Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina) y elegir a un jugador de otra posición. Si decide buscar un defensor, el favorito es Marco Senesi, del Tottenham inglés. Si prefiere reforzar el mediocampo o el ataque, en la lista de espera están nombres como Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Máximo Perrone y el experimentado Guido Rodríguez.