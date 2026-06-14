Tabla de posiciones Mundial 2026: así marchan los 6 primeros grupos

Hasta ahora, la suerte ha sido distinta para los tres países de casa: México y Estados Unidos iniciaron con el pie derecho y lideran sus grupos , mientras que Canadá se tuvo que conformar con un empate.

La emoción de la Copa del Mundo ya se siente con fuerza. Luego del triunfo de Suecia sobre Túnez, se cerró la primera jornada de los grupos A, B, C, D, E y F.

Grupo A: México cumple en casa

El "Tri" arrancó la fiesta mundialista con una victoria por 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural. Con este resultado, México suma 3 puntos y se ubica en el primer lugar. Sin embargo, no se puede confiar: Corea del Sur tiene los mismos puntos y una mejor diferencia de goles. El próximo jueves, mexicanos y coreanos se verán las caras en Guadalajara. República Checa y Sudáfrica se quedaron en el fondo.

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Grupo B: Todo igualado para Canadá

Este es el grupo más parejo del torneo. Los dos partidos terminaron con el mismo marcador: un empate 1-1. Canadá no pudo pasar del empate frente a Bosnia y Herzegovina en su debut. Por ahora, Suiza es el líder temporal, seguido por Canadá, Qatar y Bosnia. Todo se definirá en la segunda jornada.

Grupo C: Escocia sorprende y Brasil empata

La sorpresa de este sector la dio Escocia, que venció a Haití y se quedó con el primer lugar con 3 puntos. Por otro lado, en el estadio de Foxborough, Brasil y Marruecos jugaron un partidazo que terminó 1-1, por lo que comparten el segundo y tercer puesto.

Grupo D: Estados Unidos golea y manda

El equipo de las "Barras y las Estrellas" no tuvo piedad y goleó a Paraguay, lo que le permite ser el líder de su grupo por tener más goles a favor. Australia también ganó su partido ante Turquía y tiene 3 puntos, acechando el liderato de los estadounidenses.

Grupo E: Alemania ruge y Curazao hace historia

Alemania protagonizó la gran goleada del torneo al vencer 7-1 a Curazao. A pesar de la dura derrota, el equipo caribeño celebró en grande el primer gol de su historia en los Mundiales. En el otro juego, Costa de Marfil sorprendió a todos al ganarle de último minuto a Ecuador.