Tabla de posiciones Mundial 2026: así marchan los 6 primeros grupos

La emoción de la Copa del Mundo ya se siente con fuerza. Luego del triunfo de Suecia sobre Túnez, se cerró la primera jornada de los grupos A, B, C, D, E y F.
Hasta ahora, la suerte ha sido distinta para los tres países de casa: México y Estados Unidos iniciaron con el pie derecho y lideran sus grupos, mientras que Canadá se tuvo que conformar con un empate.
Grupo A: México cumple en casa
El "Tri" arrancó la fiesta mundialista con una victoria por 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural. Con este resultado, México suma 3 puntos y se ubica en el primer lugar. Sin embargo, no se puede confiar: Corea del Sur tiene los mismos puntos y una mejor diferencia de goles. El próximo jueves, mexicanos y coreanos se verán las caras en Guadalajara. República Checa y Sudáfrica se quedaron en el fondo.
Grupo B: Todo igualado para Canadá
Este es el grupo más parejo del torneo. Los dos partidos terminaron con el mismo marcador: un empate 1-1. Canadá no pudo pasar del empate frente a Bosnia y Herzegovina en su debut. Por ahora, Suiza es el líder temporal, seguido por Canadá, Qatar y Bosnia. Todo se definirá en la segunda jornada.
Grupo C: Escocia sorprende y Brasil empata
La sorpresa de este sector la dio Escocia, que venció a Haití y se quedó con el primer lugar con 3 puntos. Por otro lado, en el estadio de Foxborough, Brasil y Marruecos jugaron un partidazo que terminó 1-1, por lo que comparten el segundo y tercer puesto.
Grupo D: Estados Unidos golea y manda
El equipo de las "Barras y las Estrellas" no tuvo piedad y goleó a Paraguay, lo que le permite ser el líder de su grupo por tener más goles a favor. Australia también ganó su partido ante Turquía y tiene 3 puntos, acechando el liderato de los estadounidenses.
Grupo E: Alemania ruge y Curazao hace historia
Alemania protagonizó la gran goleada del torneo al vencer 7-1 a Curazao. A pesar de la dura derrota, el equipo caribeño celebró en grande el primer gol de su historia en los Mundiales. En el otro juego, Costa de Marfil sorprendió a todos al ganarle de último minuto a Ecuador.
Grupo F: Suecia toma la delantera
La actividad de los primeros grupos cerró con un emocionante empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, donde los asiáticos rescataron el punto al final del partido. Esto lo aprovechó Suecia, que venció a Túnez para quedarse en la cima del grupo antes de medirse contra los neerlandeses en la próxima fecha.
¿Qué partidos hay el lunes 15 de junio del 2026?
España vs. Cabo Verde (Grupo H) - 10:00 A.M
Bélgica vs. Egipto (Grupo G) 1:00 P.M
Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) - 4:00 P.M
Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) - 7:00 P.M