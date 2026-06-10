¿Se va de Panamá? Christiansen se confiesa antes del debut en el Mundial: "Me duele"

A pocos días de iniciar su participación en el Mundial 2026, el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, brindó una entrevista a RPC Deportes desde Toronto, donde analizó la situación física de varios futbolistas, explicó las razones detrás de su convocatoria y también se refirió a la posibilidad de cerrar su etapa al frente de la escuadra canalera tras la cita mundialista. El estratega reconoció que algunos de sus jugadores más importantes continúan recuperándose de molestias físicas, aunque confía en que podrán llegar en condiciones para competir. “De momento, tenemos entre algodones Luis, Coco, esas lesiones que vienen arrastrando, Aníbal que viene de lesión y otros jugadores con molestias, pero eso lo podemos prevenir, no significa que no estén entrenando, están haciendo trabajos de gimnasio”. Además, añadió: “No soy médico, pero vamos a intentar hacer todo lo posible y que lleguen, que tengan la oportunidad de competir al máximo nivel, tendremos tiempo para tomar decisiones, tenemos una programación, entre doctores y fisios”.

El técnico hispano-danés, quien ahora también posee nacionalidad panameña, admitió que la elaboración de la lista definitiva fue una tarea complicada. Christiansen explicó que decidió viajar con 28 futbolistas para contar con alternativas en caso de cualquier imprevisto. “Aquí estamos 28 jugadores, hay más de los 26, por algo están aquí como un backup porque imagínate, hay que agradecer a la FPF porque ellos están acá con nosotros y cuando se llegue el momento se tomará una decisión y en su momento lo decidirá el cuerpo médico. Primero lo que quiero es que el grupo esté bien, lo más importante es la gestión del grupo, en la elección para algunos jugadores, no tenemos tiempo para adaptarse, ya ellos saben lo que pido y cómo trabajo, si el Mundial fuera en 6 meses, sí hubiera cambios en esta convocatoria”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Uno de los temas que más le afecta al entrenador es tener que dejar futbolistas fuera de una competencia tan importante. “Siempre es duro dejar gente fuera, jugar con el futuro de los muchachos, darle esta experiencia o no de poder estar en el Mundial y eso duele de no poder llevar a todos y elegido a los que creo le hacen mejor al equipo”, expresó. Asimismo, señaló que buscó conformar un plantel versátil, destacando a jugadores como César Blackman, Carlos Harvey, Fidel Escobar y Édgar Yoel Bárcenas por su capacidad para desempeñar distintas funciones dentro del campo.