Mundial 2026: Christiansen se tambalea y confirman su posible sustituto

¡DESDE PANAMÁ LO CONFIRMAN! Se revela el posible sustituto de Thomas Christiansen luego que se dispute la Copa del Mundo.
El futuro de Thomas Christiansen al frente de la Selección de Panamá comienza a generar debate a pocos meses de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, torneo en el que dirigirá a la Marea Roja por segunda vez en una cita mundialista
El entrenador español de 53 años tiene contrato vigente con la Federación Panameña de Fútbol hasta la finalización del Mundial, por lo que su continuidad más allá de la competición todavía no está garantizada.
Mientras Panamá se enfoca en preparar su participación en la máxima fiesta del fútbol, los directivos también analizan qué camino tomar una vez concluya el certamen internacional.
La decisión no será sencilla, ya que Christiansen ha sido uno de los técnicos más exitosos de la historia reciente del combinado canalero y su renovación implicaría una mejora importante en sus condiciones salariales.
En medio de la incertidumbre, una versión surgida desde Panamá sacudió el entorno de la selección y abrió el debate sobre posibles candidatos para suceder al estratega europeo.
El periodista José Miguel Domínguez, conocido popularmente como “Chepe Bomba”, aseguró que existe un entrenador que despierta interés dentro de la FEPAFUT en caso de que Christiansen no continúe.
El experimentado técnico sudamericano dejó una buena impresión durante su paso por la Selección de Costa Rica, a la que dirigió en la Copa América 2024 antes de asumir un nuevo reto internacional.
Pese a esta información, dentro de la Federación Panameña la prioridad parece seguir siendo la continuidad del actual seleccionador nacional.
El periodista Salva Saldaña explicó recientemente que los principales dirigentes cercanos al presidente Manuel Arias consideran seriamente ofrecerle una extensión de contrato al entrenador español.
Incluso, durante una transmisión de TVMAX, el comunicador detalló que el ambiente interno es favorable para mantener el proyecto deportivo que encabeza Christiansen.