Por primera vez en la historia, tres árbitros centrales de Centroamérica estarán dirigiendo partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México: Saíd Martínez (Honduras), Juan Gabriel Calderón (Costa Rica) e Iván Barton (El Salvador). Estos tres silbatos representan el máximo reconocimiento al arbitraje centroamericano, superando la cifra histórica de solo siete árbitros centrales que han tenido la oportunidad de pisar una Copa del Mundo en los últimos 50 años.
Honduras hace historia con Saíd Martínez, quien oficia el partido de apertura entre Qatar vs Suiza en el Mundial 2026. El catracho es el primer árbitro hondureño en ser designado como árbitro central principal en una Copa del Mundo, rompiendo un precedente de décadas donde ningún catracho había llegado a este nivel. Su trayectoria incluye haber fungido como cuarto oficial en nueve partidos en Qatar 2022, donde dirigieron su séptima designación mundialista.
Costa Rica vuelve al faro mundialista después de 24 años con Juan Gabriel Calderón, quien se convierte en el primer árbitro central tico desde William Mattus en Corea-Japón 2002. Mattus fue el último silbatero costarricense designado como central en un Mundial mayor, dirigiendo dos partidos en el Mundial asiático de 2002. Calderón representa el retorno del arbitraje central costarricense a la máxima cita del fútbol mundial.
Guatemala es el país con mayor tradición arbitral centroamericana en mundiales, con tres centrales históricos: Rómulo Méndez, el primer árbitro guatemalteco en participar en Copas del Mundo (España 1982 y México 1986); Carlos Batres, el único chapín con cinco partidos dirigidos en mundiales (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010); y Mario Escobar, quien ofició en Qatar 2022.
Rómulo Méndez arbitró el duelo Argelia vs Chile en España 1982, donde Argelia ganó 3-2, y el partido Brasil vs Argelia en México 1986, con resultado de 1-0 para el equipo brasileño. Su hazaña lo colocó como el abanderado del arbitraje guatemalteco en la cima mundial, iniciando una tradición que continuarían sus compatriotas.
Carlos Batres dejó la huella más grande, dirigiendo partidos emblemáticos como Dinamarca vs Senegal (2002), Alemania vs Paraguay (2002), y tres duelos en Sudáfrica 2010: Argelia vs Eslovenia, Italia vs Nueva Zelanda y la dramática Cuartos de final España vs Paraguay (1-0). Su cuenta de cinco partidos en mundiales es insuperada por cualquier otro árbitro centroamericano.
El Salvador entra al cuadro histórico con Iván Barton, quien en Qatar 2022 arbitró tres juegos como cuarto árbitro y ahora se consolida como central principal en United 2026. Barton es el segundo árbitro salvadoreño en estar en un Mundial, tras Joel Aguilar Chicas, quien fue el único árbitro central salvadoreño en dirigir en mundiales (Catar 2022).
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La presencia de Saíd Martínez, Juan Gabriel Calderón e Iván Barton en United 2026 marca un punto histórico sin precedentes para el arbitraje centroamericano: tres silbatos centrales de la región en un solo Mundial, demostrando que Centroamérica ha logrado consolidarse como una fuerza arbitral de primer nivel en el fútbol mundial. Este legado de siete árbitros centrales en 50 años de historia ahora se expande con una generación que hará historia en Norteamérica 2026.