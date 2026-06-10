Los únicos siete árbitros centrales de Centroamérica en mundiales mayores

Por primera vez en la historia, tres árbitros centrales de Centroamérica estarán dirigiendo partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México: Saíd Martínez (Honduras), Juan Gabriel Calderón (Costa Rica) e Iván Barton (El Salvador). Estos tres silbatos representan el máximo reconocimiento al arbitraje centroamericano, superando la cifra histórica de solo siete árbitros centrales que han tenido la oportunidad de pisar una Copa del Mundo en los últimos 50 años.

Honduras hace historia con Saíd Martínez, quien oficia el partido de apertura entre Qatar vs Suiza en el Mundial 2026. El catracho es el primer árbitro hondureño en ser designado como árbitro central principal en una Copa del Mundo, rompiendo un precedente de décadas donde ningún catracho había llegado a este nivel. Su trayectoria incluye haber fungido como cuarto oficial en nueve partidos en Qatar 2022, donde dirigieron su séptima designación mundialista.

Costa Rica vuelve al faro mundialista después de 24 años con Juan Gabriel Calderón, quien se convierte en el primer árbitro central tico desde William Mattus en Corea-Japón 2002. Mattus fue el último silbatero costarricense designado como central en un Mundial mayor, dirigiendo dos partidos en el Mundial asiático de 2002. Calderón representa el retorno del arbitraje central costarricense a la máxima cita del fútbol mundial.

Guatemala es el país con mayor tradición arbitral centroamericana en mundiales, con tres centrales históricos: Rómulo Méndez, el primer árbitro guatemalteco en participar en Copas del Mundo (España 1982 y México 1986); Carlos Batres, el único chapín con cinco partidos dirigidos en mundiales (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010); y Mario Escobar, quien ofició en Qatar 2022.