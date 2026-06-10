EN VIVO: Nigeria le empata a laPortugal de Cristiano Ronaldo previo al Mundial 2026

El conjunto dirigido por Roberto Martínez se medirá a Nigeria en un amistoso internacional que servirá para ajustar los últimos detalles de cara a su debut en el torneo.

La selección de Portugal disputará este miércoles su último partido de preparación antes de emprender viaje hacia Norteamérica para afrontar la Copa del Mundo de 2026.

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PRIMER TIEMPO: Portugal está empatando 1-1 a Nigeria en el último partido del equipo de Cristiano Ronaldo en su casa previo al Mundial 2026

El encuentro se jugará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, ubicado en la ciudad portuguesa de Leiria, escenario elegido para la despedida de los lusos ante su afición.

El compromiso ha despertado gran expectativa, ya que podría representar una de las últimas oportunidades para ver en acción a varias de las figuras portuguesas antes del inicio de la máxima cita del fútbol mundial.

Portugal llega a este compromiso con la intención de confirmar las buenas sensaciones mostradas durante su preparación. La escuadra europea es considerada una de las selecciones con mayores aspiraciones en el Mundial gracias a una generación repleta de talento y experiencia internacional.

Nigeria, por su parte, afrontará el partido con la misión de medir fuerzas frente a una de las potencias del fútbol europeo. Aunque las Águilas Superaron no lograron clasificarse al Mundial, el encuentro representa una oportunidad importante para seguir construyendo su proyecto deportivo y evaluar a varios jugadores de cara a futuros compromisos internacionales.

Uno de los focos de atención estará puesto en las estrellas lusas, que buscarán llegar en óptimas condiciones al Mundial. El cuerpo técnico aprovechará el encuentro para definir su once titular y despejar las últimas dudas antes del estreno mundialista.