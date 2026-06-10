Mourinho tiene el primer conflicto con el Real Madrid: no lo quiere en el club

Antes de firmar como entrenador del Real Madrid, Mourinho ya tiene diferencias con la directiva que dirige Florentino Pérez.
Aunque todavía no ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho ya habría protagonizado su primer desacuerdo con la directiva merengue.
El motivo de la tensión gira en torno a la oferta que el club realizó recientemente por el delantero argentino Julián Álvarez, una operación que ha generado diferencias entre el técnico portugués y los responsables deportivos de la entidad.
Según diversas informaciones procedentes de España, tanto el entorno del club como el del entrenador coinciden en un punto clave: Mourinho no considera prioritaria la incorporación del atacante argentino.
Sin embargo, las versiones difieren cuando se trata de determinar cuánto sabía el portugués sobre los movimientos realizados por la directiva.
Desde la cúpula madridista sostienen que Mourinho estaba al tanto de la intención del club de presentar una oferta formal por el jugador del Atlético de Madrid. No obstante, aseguran que el entrenador expresó sus reservas sobre la operación, ya que considera que existen otras posiciones dentro de la plantilla que requieren mayor atención en el próximo mercado de fichajes.
La versión del entorno del técnico es muy distinta. Fuentes cercanas al portugués afirman que Mourinho desconocía por completo las negociaciones y que se enteró de la propuesta cuando el propio Real Madrid emitió un comunicado oficial informando que el Atlético había rechazado la oferta presentada por su delantero estrella.
Esta situación habría provocado un notable malestar en el experimentado estratega. Más allá de la valoración deportiva sobre Julián Álvarez, lo que habría incomodado a Mourinho fue la falta de comunicación por parte del club en una decisión de tal magnitud.
El técnico considera fundamental estar involucrado en los movimientos que afectan directamente la planificación deportiva del equipo.
Las mismas fuentes aseguran que Mourinho no se opone de manera rotunda al fichaje del internacional argentino, pero tampoco lo ve como una necesidad urgente para el proyecto que pretende construir en el Santiago Bernabéu.
De hecho, tendría otras preferencias para reforzar el ataque y el centro del campo de cara a la próxima temporada.
Por su parte, el Real Madrid continúa explorando alternativas para fortalecer su plantilla y considera que Julián Álvarez reúne las condiciones ideales para encajar en el equipo por su juventud, versatilidad y capacidad goleadora. Sin embargo, la firme postura del Atlético de Madrid complica seriamente cualquier intento de negociación entre ambos clubes.
El episodio ha llamado la atención porque se produce incluso antes de que Mourinho asuma oficialmente el cargo, algo que alimenta las especulaciones sobre la relación que mantendrá con la directiva durante la planificación del nuevo proyecto deportivo.
A pesar de este primer desencuentro, ninguna de las partes contempla que la situación vaya más allá de una diferencia de criterios habitual en los grandes clubes. Tanto el entrenador como la entidad comparten el objetivo de construir un equipo competitivo capaz de luchar por todos los títulos.
Lo cierto es que el futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los temas más comentados del mercado de fichajes. Mientras el Real Madrid analiza sus próximos movimientos, el delantero argentino sigue concentrado para el Mundial 2026, aunque su nombre continúa apareciendo en el centro de los rumores que sacuden al fútbol europeo.