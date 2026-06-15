En Conmebol se pronuncian sobre el arbitraje del hondureño Said Martínez y su futuro

El accionar del arbitraje en la copa del mundo de United 2026 ha pasado desapercibido con la intervención del VAR, donde se han reducido los errores de los silbantes. En lo que respecta al árbitro Said Martínez, quien hizo su debut en el duelo Suiza vs Qatar, el hondureño estuvo involucrado en una acción que para mucho generó polémica, pero la misma FIFA salió al paso para aclarar lo sucedido.

Tras los comentarios de diversos sectores y la situación que se dio en dicho partido, desde CONMEBOL también han salido al paso para referirse al accionar el catracho. ArbitroInternacional, una cuenta especializadas en el arbitraje de la CONMEBOL, aprovechó su experiencia en el tema para dar su punto de vista. "Partido sencillo, arbitraje serio. ¡Que buen debut se mandó Martínez! Cerca a la jugada, técnicamente se mostró muy preciso. En el primer tiempo rozó la perfección mostrando una gran autoridad y manejo de partido. Al min 15 penal para la selección Suiza tras falta imprudente del portero, quien fue amonestado después por pérdida de tiempo. Importante resaltar que FIFA nunca mostró una repetición que permita ver si había fuera de juego previo. Después, mantenimiento con buena autoridad y lectura: primer advirtiendo, pero rara vez ahorrándose una tarjeta", escribió la cuenta de X. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Uno de los puntos y mejorar para el silbante hondureño fue lo que a su parecer se tiene que mejor, fue lo sucedido en la segunda parte del partido, donde pudo cometer dos desconcentraciones. "En el segundo el nivel del partido bajó, facilitando el trabajo del hondureño al cual solo se le puede marcar un mal tiro de esquina al 49 y una ventaja algo rara al 57".