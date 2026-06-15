EN VIVO: Sin Lamine Yamal, España debuta ante Cabo Verde en el Mundial 2026

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL ESPAÑA VS CABO VERDE

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La selección española debutará este lunes en el Mundial 2026 ante Cabo Verde con una sorpresa en el once titular, la presencia de Gavi en lugar de Álex Baena, mientras que Lamine Yamal y Nico Williams, recuperados de sus respectivas lesiones, esperarán su oportunidad desde el banquillo.

Ambos acumulan ya cuatro entrenamientos tras empezar la concentración con sendas lesiones musculares y el objetivo es que tengan minutos durante el encuentro.