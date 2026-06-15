  1. Mundial 2026

EN VIVO: Sin Lamine Yamal, España debuta ante Cabo Verde en el Mundial 2026

España debuta ante Cabo Verde por la fecha 1 del grupo H del Mundial 2026

EN VIVO: Sin Lamine Yamal, España debuta ante Cabo Verde en el Mundial 2026
VS
15 de junio de 2026 a las 08:49

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL ESPAÑA VS CABO VERDE

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La selección española debutará este lunes en el Mundial 2026 ante Cabo Verde con una sorpresa en el once titular, la presencia de Gavi en lugar de Álex Baena, mientras que Lamine Yamal y Nico Williams, recuperados de sus respectivas lesiones, esperarán su oportunidad desde el banquillo.

Ambos acumulan ya cuatro entrenamientos tras empezar la concentración con sendas lesiones musculares y el objetivo es que tengan minutos durante el encuentro.

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Además, Luis de la Fuente, seleccionador español, mantiene su apuesta en la portería por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García.

El once de España lo forman Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián, Gavi; Ferran y Oyarzabal.

El once de Cabo Verde es: Vozinha, Sidny, Diner Borges, Lopes, Moreira; Lenini, Laros Duarto, Jamiro Monteiro, Cabral, Mendes y Livramento

ALINEACIONES DE ESPAÑA Y CABO VERDE

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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