EN VIVO: Sin Lamine Yamal, España debuta ante Cabo Verde en el Mundial 2026

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL ESPAÑA VS CABO VERDE
PREVIA |
La selección española debutará este lunes en el Mundial 2026 ante Cabo Verde con una sorpresa en el once titular, la presencia de Gavi en lugar de Álex Baena, mientras que Lamine Yamal y Nico Williams, recuperados de sus respectivas lesiones, esperarán su oportunidad desde el banquillo.
Ambos acumulan ya cuatro entrenamientos tras empezar la concentración con sendas lesiones musculares y el objetivo es que tengan minutos durante el encuentro.
Además, Luis de la Fuente, seleccionador español, mantiene su apuesta en la portería por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García.
El once de España lo forman Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián, Gavi; Ferran y Oyarzabal.
El once de Cabo Verde es: Vozinha, Sidny, Diner Borges, Lopes, Moreira; Lenini, Laros Duarto, Jamiro Monteiro, Cabral, Mendes y Livramento