Recibió una paliza y fue despedido del Mundial 2026: "Humilló a su nación"

Primera víctima del Mundial 2026: se confirma su despido tras recibir una paliza en la primera fecha
No aguantó ni un partido: selección de África lo despacha tras recibir una paliza en el debut del Mundial 2026. Acá todos los detalles
La selección de Túnez se convirtió en la primera en cambiar de entrenador durante la Copa Mundial de 2026 luego de anunciar la destitución de Sabri Lamouchi apenas unas horas después de la dolorosa derrota 5-1 frente a Suecia en su debut dentro del Grupo F.
La contundente goleada dejó a las Águilas de Cartago en una situación comprometida y obligó a la Federación Tunecina de Fútbol a tomar una decisión drástica con la esperanza de enderezar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.
Fue Romain Molina que informó su salida: "Bravo a la Federación Tunisana por haber humillado a su nación por causa de su clientelismo y sus intereses políticos que componían esta selección".
El conjunto africano mostró una imagen muy pobre en su estreno mundialista, siendo ampliamente superado por una selección sueca que aprovechó cada error defensivo para firmar una de las victorias más contundentes de la primera jornada del torneo.
El resultado no solo encendió las alarmas por la diferencia en el marcador, sino también por el funcionamiento colectivo de un equipo que ya venía generando dudas desde los partidos de preparación.
La salida de Lamouchi no deja de ser llamativa, ya que apenas había asumido el cargo a comienzos de este año. Sin embargo, la goleada ante Suecia terminó siendo la gota que derramó el vaso para unos dirigentes que consideran que aún hay margen para intentar salvar la clasificación a los octavos de final.
La decisión también trae recuerdos de un episodio similar ocurrido en Francia 1998.
En aquella Copa del Mundo, Túnez destituyó al entrenador Henryk Kasperczak tras un arranque decepcionante en la fase de grupos, convirtiéndose en una de las pocas selecciones que han despedido a su técnico en pleno desarrollo del torneo. Veintiocho años después, la historia vuelve a repetirse para el combinado tunecino.
Ahora todas las miradas apuntan hacia el posible sucesor. Diversos reportes señalan que Mondher Kebaier es el principal candidato para asumir el banquillo de manera inmediata.
El estratega ya dirigió anteriormente a la selección nacional y cuenta con experiencia dentro de la estructura futbolística del país, por lo que su llegada sería vista como una apuesta de emergencia para intentar reactivar al equipo.
El panorama para Túnez no será sencillo. Tras la primera jornada ocupa el último lugar del Grupo F y está obligado a sumar en sus próximos compromisos para mantener vivas sus opciones de clasificación.
Su siguiente desafío será el 21 de junio frente a Japón, un encuentro que podría convertirse en una auténtica final anticipada. Posteriormente cerrará la fase de grupos el 25 de junio ante Países Bajos, uno de los equipos más fuertes del sector.
Con dos partidos por delante y el margen de error prácticamente agotado, Túnez apuesta por un cambio de rumbo inmediato.
La federación espera que la llegada de un nuevo entrenador provoque una reacción en el vestuario y permita a las Águilas de Cartago evitar una eliminación temprana que, tras la goleada sufrida ante Suecia, parece estar más cerca que nunca.