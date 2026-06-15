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El inesperado héroe, Yamal debutó y el festejo de Cabo Verde en el Mundial

España revive fantasmas del pasado en el Mundial 2026.

15 de junio de 2026 a las 12:03
El inesperado héroe, Yamal debutó y el festejo de Cabo Verde en el Mundial
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España debutó en el Mundial con la vitola de favorita. Un partido inicial para poner las cartas sobre la mesa, pero sufrió en exceso. Ritmo plano y movimiento lento de balón a pesar de las condiciones climáticas perfectas en el estadio de Atlanta; techado y con aire acondicionado. Cabo Verde resistió y sumó un punto en su debut mundialista.
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La euforia antes del partido la pusieron ambas aficiones.

 Lavandeira jr / EFE
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Los aficionados de Cabo Verde arribaron a su primer partido de la Copa del Mundo.

 Pedro Eliseo Agrelo Trigo / EFE
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La alegria se veía en sus rostros, por primera vez se iban a llevar una felicidad.

 Pedro Eliseo Agrelo Trigo / EFE
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Lamine Yamal arrancó en el banco de suplentes.
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Todo el estadio quería ver a la figura del FC Barcelona.
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Ferran Torres tuvo varias ocasiones, pero no estuvo fino de cara a portería.
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El fútbol siempre nos regala historias mágicas, y la de Josimar José Évora Dias, más conocido como "Vozinha", es una de ellas. A sus 40 años, el veterano arquero de la selección de Cabo Verde se convirtió en el gran héroe de su equipo tras una actuación descomunal en el primer tiempo ante la poderosa selección de España.

 Lavandeira jr / EFE
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Con reflejos que desafían a la edad, Vozinha tapó todo lo que le tiraron, desesperando a los delanteros españoles y demostrando por qué es el líder indiscutible de su país bajo los tres palos.

 Lavandeira jr / EFE
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Aunque el apodo "Vozinha" significa "Abuelito", su origen no tiene nada que ver con sus 40 años actuales, sino con una infancia de lucha y fútbol callejero. El propio guardameta, que hoy milita en el G. D. Chaves de la Segunda División de Portugal, confesó hace un tiempo el tierno y curioso motivo de su sobrenombre:
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“Mi apodo viene de mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba en el ejército y mi madre siempre tuvo que trabajar para ganarse la vida. Así que me crié con mis abuelos", relató el arquero.
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Cucurella jugó ya siendo jugador del Real Madrid. En la historia de los Mundiales, La Roja siempre tuvo al menos un jugador de la Casa Blanca.
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Lamine Yamal jugó sus primeros minutos en la Copa del Mundo, pero tampoco pudo cambiar el resultado.
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Lamine Yamal es una de las grandes cartas de España, a pesar de jugar la marca fue muy dura hacia él.
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Luis de la Fuente le daba indicaciones, pero no rindieron de nada.

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El jugador del Barcelona se lamentaba que llegaban mucho, pero no concretaban.

 Lavandeira jr / EFE
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Mikel Oyarzabal tampoco pudo marcar, al final todo terminó 0-0.

 Lavandeira jr / EFE
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Vozinha fue el inesperado héroe de Cabo Verde que mantuvo su marco en cero.

 Lavandeira jr / EFE
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Al final del partido, todos sus compañeros fueron a abrazar al arquero de 40 años.

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Cabo Verde consiguió su primer gran resultado en las Copas del Mundo.

 Lavandeira jr / EFE
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Los españoles, con mucha razón estaban molestos.

 SERGIO PÉREZ / EFE
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Cabo Verde es una fiesta entera.

 Pedro Eliseo Agrelo Trigo / EFE
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Vozinha lo celebró con su afición.

 Lavandeira jr / EFE
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