Messi responde sin pelos en la lengua sobre si jugará el Mundial 2030: fue tajante

Lionel Messi volvió a acaparar la atención del mundo del fútbol tras liderar la contundente victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en su estreno en el Mundial 2026. El capitán albiceleste firmó una actuación memorable con los tres goles del encuentro, alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó el récord histórico del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la competición. Tras el partido disputado en Kansas City, una de las preguntas inevitables fue sobre la posibilidad de disputar un séptimo Mundial en 2030, torneo que se celebrará en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, el rosarino descartó rápidamente esa opción por completo.

“No, no, eso sí que no”, respondió entre risas y con una sonrisa en el rostro cuando fue consultado sobre una eventual presencia en la próxima Copa del Mundo. Para entonces, Messi tendría 42 años al inicio de la competición y estaría cerca de cumplir 43. Más allá de su futuro, el delantero argentino destacó el rendimiento colectivo de la selección argentina y la mentalidad competitiva que mantiene el grupo dirigido por Lionel Scaloni. “Como vengo diciendo acá, la verdad que estamos bien, estamos para competir, como este grupo siempre demostró que compite, que no se relaja, sea cual sea el rival. Siempre intenta de ser protagonista”, afirmó el capitán albiceleste. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Messi también hizo énfasis en la dificultad que presenta cada partido en la actual Copa del Mundo, señalando que las diferencias entre selecciones son cada vez menores.