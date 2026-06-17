Messi responde sin pelos en la lengua sobre si jugará el Mundial 2030: fue tajante

Lionel Messi volvió a acaparar la atención del mundo del fútbol tras liderar la contundente victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en su estreno en el Mundial 2026. El capitán albiceleste firmó una actuación memorable con los tres goles del encuentro, alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó el récord histórico del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la competición.
Tras el partido disputado en Kansas City, una de las preguntas inevitables fue sobre la posibilidad de disputar un séptimo Mundial en 2030, torneo que se celebrará en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, el rosarino descartó rápidamente esa opción por completo.
“No, no, eso sí que no”, respondió entre risas y con una sonrisa en el rostro cuando fue consultado sobre una eventual presencia en la próxima Copa del Mundo. Para entonces, Messi tendría 42 años al inicio de la competición y estaría cerca de cumplir 43.
Más allá de su futuro, el delantero argentino destacó el rendimiento colectivo de la selección argentina y la mentalidad competitiva que mantiene el grupo dirigido por Lionel Scaloni.
“Como vengo diciendo acá, la verdad que estamos bien, estamos para competir, como este grupo siempre demostró que compite, que no se relaja, sea cual sea el rival. Siempre intenta de ser protagonista”, afirmó el capitán albiceleste.
Messi también hizo énfasis en la dificultad que presenta cada partido en la actual Copa del Mundo, señalando que las diferencias entre selecciones son cada vez menores.
“Hoy el primer tiempo no fue fácil. Cada vez más difícil competir. Se viene viendo en el Mundial, que son todos los partidos muy, muy parejos, que nadie te regala nada. Competiremos y lo intentaremos hasta donde nos dé”, agregó.
La jornada dejó varios hitos históricos para el argentino. Además de convertirse en el primer futbolista en disputar seis ediciones de una Copa del Mundo, también pasó a ser el jugador más veterano en marcar un hat-trick en el torneo. A ello se suma que alcanzó los 200 partidos con la selección argentina y se colocó en lo más alto de la tabla histórica de goleadores mundialistas junto a Miroslav Klose.