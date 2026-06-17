Cristiano comienza su último baile: partidos de hoy 17 de junio en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue en pleno apogeo y este miércoles 17 de junio se disputan los últimos partidos de la primera jornada de la fase de grupos. Será un día especial por el debut de selecciones que despiertan gran interés entre los aficionados, como Colombia, Panamá, Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo. La actividad comenzará a las 11:00 de la mañana, hora de Honduras, con el enfrentamiento entre la poderosa Portugal y la República Democrática del Congo. El conjunto galo, liderado por CR7, inicia su camino en el torneo con la misión de confirmar su condición de favorito frente a una selección africana que intentará dar la sorpresa en su estreno mundialista.

A las 2:00 de la tarde llegará uno de los encuentros más atractivos de la primera fase, cuando Inglaterra se enfrente a Croacia. Los ingleses parten como uno de los candidatos al título, mientras que los croatas buscarán demostrar nuevamente por qué suelen ser protagonistas en las grandes competiciones internacionales. Más tarde, Ghana y Panamá continuarán con la acción a las 5 PM. La selección canalera afronta un reto exigente ante un rival con tradición mundialista, en un partido que podría ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente ronda. El cierre de la actividad será a las 8:00 de la noche con el choque entre Uzbekistán y Colombia. Los cafeteros debutan con la obligación de comenzar con buen pie su participación en el torneo, aunque enfrente tendrán a una selección uzbeka que intentará convertirse en una de las sorpresas del campeonato más importante del mundo del fútbol. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

PARTIDOS DE HOY 17 DE JUNIO (HORA DE HONDURAS Y MÉXICO)