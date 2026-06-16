Messi llegó a 16 goles en los Mundiales tras su exhibición contra Argelia

Lionel Messi escribió este martes una nueva página en la historia grande del fútbol al marcar los tres goles con los que Argentina venció por 3-0 a Argelia en un partido que lo llevó a alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales, con 16. En el día en que se cumplían veinte años de su primer gol mundialista, el astro argentino brilló desde el minuto uno y apenas tardó 17 en hacer vibrar a los miles de hinchas que acompañaron al equipo dirigido por Lionel Scaloni al encuentro del Grupo J en Kansas City.

Fue con un impresionante zurdazo desde afuera del área que entró cerca del ángulo superior izquierdo y dejó sin opciones a Luca Zidane. "Y de la mano / de Leo Messi / todos la vuelta vamos a dar", corearon los seguidores de la Albiceleste, que tardaron apenas cinco minutos en gritar un gol del capitán, aunque en esa oportunidad fue anulado por una posición adelantada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Antes, Lautaro Martínez avisó de las intenciones de Argentina con un cabezazo que Zidane tapó de gran manera en la primera jugada de peligro. Argelia no se quedó atrás y a los diez minutos también anotó un tanto que no se convalidó por posición adelantada. Tras una espectacular habilitación de Ibrahim Maza, Fares Chaibi convirtió y no pudo celebrar. Con el paso de los minutos y la ventaja a su favor, Argentina se fue adueñando del balón y del partido con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister manejando el centro del campo yMessi complicando a la defensa rival con sus movimientos. Del otro lado, Chaibi encabezó las pocas opciones de empatar que tuvo el equipo visitante en la primera parte. En el segundo tiempo, los de Vladimir Petkovic se adelantaron varios metros y esto los llevó a sufrir varios contragolpes que pusieron peligro a su defensa.



El gol de Argentina podría llegar en cualquier momento y a los 60 minutos se convirtió en una realidad. Alexis Mac Allister disparó desde afuera del área, Zidane dio rebote y Messi lo aprovechó para sentenciar la victoria del actual campeón del mundo. "Y de la mano / de Leo Messi / todos la vuelta vamos a dar", volvió a escucharse en las tribunas. El capitán llegaba de esa forma a 15 tantos en los Mundiales y quedaba a uno de Klose. Y no tardó en igualarlo: a los 76 minutos aprovechó una habilitación de Nicolás González y con un certero disparo que entró contra el vertical derecho se convirtió junto al teutón en el goleador histórico de la Copa del Mundo. Minutos después, el encargado de alzar al cielo el trofeo de la FIFA en catar 2022 fue reemplazado por Nico Paz y se retiró del campo ovacionado.