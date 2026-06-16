Argentina duerme en la cima: así queda la tabla del grupo J del Mundial 2026

Este martes, casi miércoles, se ha terminado la primera fecha del grupo J con los triunfos de Argentina y Austria ante Argelia y Jordania, respectivamente. Los dirigidos por Lionel Scaloni vivieron una noche espectacular de la zurda mágica de Leo Messi, quien anotó un triplete en la goleada 3-0 ante una débil Argelia.

Más allá de la victoria, Messi alcanzó las 16 anotaciones en la historia de los mundiales, un récord que igualó al jugador y campeón del mundo en 2014, Miroslav Klose. En el mismo grupo, Austria y Jordania se vieron las caras en el último partido del martes, un día que ha estado lleno de muchos goles en el Mundial 2026. La selección que es liderada por David Alaba, ex jugador del Real Madrid, terminó sufriendo en el triunfo 3-1 ante una Jordania que debutó en las copas del mundo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Austria ganó su primer partido en el Mundial con gol de Romano Schmid (21'), un autogol Yazan Al-Arab (76') y penal de Arnautovic. Mientras que Jordania descontó con gol de Ali Olwan (50'). Con estos resultados, Argentina queda en la cima con tres puntos solo que la diferencia de goles es de +3, mientras que Austria queda con las mismas unidades pero con diferencia de +2. Jordania queda en el tercer puesto y Argelia de última. La próxima jornada se jugará el lunes 22 de junio cuando Argentina se enfrente a Austria y Jordania contra Argelia.