"Es hora de que no se escondan, acepten que Messi es el mejor de todos los tiempos"

El impacto mundial por la última hazaña de Lionel Messi sigue sumando voces de peso en el fútbol internacional. Luego de que el astro argentino hiciera historia al marcar los tres goles en la victoria de Argentina por 3-0 ante Argelia en su debut mundialista, la leyenda brasileña Ronaldo Nazario no dudó en deshacerse en elogios hacia el atacante. Con este triplete, Messi se convirtió oficialmente en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. El 'Fenómeno', exdelantero del Barcelona y del Real Madrid, mostró su profunda admiración por la regularidad de la Pulga y pidió terminar con los debates sobre su lugar en el deporte rey.

"Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona reinante de la competición", afirmó el histórico exjugador brasileño. Para Ronaldo, lo conseguido por el capitán argentino en la máxima cita del fútbol consolida un legado que ya no debería tener discusión en ninguna parte del planeta, a pesar de las críticas que todavía recibe. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre", concluyó el ex internacional con la 'Canarinha'.

Las declaraciones del brasileño se vuelven una de las reacciones más importantes tras el debut argentino, demostrando que la grandeza de Messi supera cualquier tipo de rivalidad clásica en el fútbol sudamericano.