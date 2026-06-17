Messi revive su leyenda: ¿Quién es Klose, el histórico goleador de los Mundiales?

No fue ninguna estrella mediática, pero se ganó el respeto de todos: ¿Quién es Miroslav Klose, el delantero que comparte con Messi el rércord de máximos goleadores en la historia de los mundiales?
El Mundial 2026 sigue dejando momentos para la historia y uno de ellos tiene como protagonista a Lionel Messi.
Con su triplete en la Copa del Mundo 2926 ante Argelia, el capitán argentino alcanzó una marca que durante años estuvo asociada a uno de los grandes especialistas de los torneos mundialistas: Miroslav Klose.
Pero muchos se acuerdan y saben: ¿Quién es Miroslav Klose, el jugador comparte con Messi el récord de máximo goleador en Mundiales?
El exdelantero alemán es considerado una de las figuras más destacadas en la historia de los Mundiales gracias a su extraordinaria capacidad para aparecer en los momentos más importantes.
Nacido el 9 de junio de 1978 en Opole, Polonia, Klose se trasladó a Alemania junto a su familia cuando era niño y desarrolló toda su carrera futbolística representando al país germano.
Aunque nunca fue una estrella mediática al nivel de otros delanteros de su generación, construyó una trayectoria ejemplar basada en la eficacia, la disciplina y el juego colectivo.
Defendió las camisetas de clubes como Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Múnich y Lazio, pero fue con la selección alemana donde alcanzó la inmortalidad deportiva.
Klose disputó cuatro Copas del Mundo consecutivas: Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En esos torneos acumuló una impresionante cifra de goles que lo llevó a convertirse en el máximo anotador de la historia de los Mundiales.
Su estreno mundialista fue espectacular. En 2002 marcó cinco tantos y ayudó a Alemania a alcanzar la final. Cuatro años después volvió a brillar en casa al terminar como máximo goleador del torneo con otros cinco goles.
En Sudáfrica 2010 sumó cuatro más y en Brasil 2014 anotó dos, incluido el tanto con el que superó el récord del brasileño Ronaldo Nazário. Gracias a ese recorrido, Klose cerró su carrera mundialista con una cifra que parecía difícil de alcanzar y que durante más de una década lo mantuvo como una referencia absoluta de la competición.
Además de su récord en los Mundiales, el delantero también es el máximo goleador histórico de la selección alemana, con 71 tantos en 137 partidos internacionales.
Su último gran logro llegó en 2014, cuando levantó la Copa del Mundo en Brasil tras la victoria de Alemania sobre Argentina en la final disputada en el estadio Maracaná.
Ahora, años después de su retirada, su nombre vuelve a ocupar titulares debido a la hazaña de Lionel Messi. El astro argentino logró igualar una de las marcas más emblemáticas asociadas al exatacante alemán, reabriendo el debate sobre quiénes han sido los futbolistas más determinantes en la historia de los Mundiales.
Más allá de los números, Miroslav Klose dejó una huella imborrable en el fútbol internacional. Su capacidad goleadora, su regularidad en la máxima competición de selecciones y su papel fundamental en una de las épocas más exitosas de Alemania lo convierten en una leyenda eterna de las Copas del Mundo.