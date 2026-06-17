Messi revive su leyenda: ¿Quién es Klose, el histórico goleador de los Mundiales?

En Sudáfrica 2010 sumó cuatro más y en Brasil 2014 anotó dos, incluido el tanto con el que superó el récord del brasileño Ronaldo Nazário. Gracias a ese recorrido, Klose cerró su carrera mundialista con una cifra que parecía difícil de alcanzar y que durante más de una década lo mantuvo como una referencia absoluta de la competición.