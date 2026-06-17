Sale a la luz el verdadero motivo del llanto de Messi: "Tiene un problema bastante grave"

Lionel Messi reveló tras el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 que atravesó días difíciles por motivos personales, y horas después se conocieron detalles sobre el estado de salud de su padre, Jorge Messi. La información fue difundida por el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre esta mañana, donde aseguró que el padre del capitán argentino enfrenta un problema médico grave desde hace varios meses.

La situación habría empeorado durante la última semana y explicaría la emoción del astro durante la celebración de su primer gol frente a Argelia en Kansas. La preocupación surgió luego de las declaraciones de Messi tras la goleada en el primer partido del combinado nacional en la Copa del Mundo, cuando reconoció que había pasado una semana complicada y agradeció el apoyo de sus compañeros. Horas más tarde, Feinmann detalló el trasfondo de su declaración. “El padre no está bien de salud ya hace tiempo. Tiene un problema bastante grave de salud”, afirmó el conductor durante su programa en Radio Mitre. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Según explicó el periodista, la situación médica se remonta al año pasado, aunque en los últimos días se habrían producido episodios que agravaron el cuadro.