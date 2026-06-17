  1. Mundial 2026

Sale a la luz el verdadero motivo del llanto de Messi: "Tiene un problema bastante grave"

El astro argentino sorprendió al mundo por su quebrantamiento en medio de un partido en el que se gastó tremendo show de goles.

Sale a la luz el verdadero motivo del llanto de Messi: Tiene un problema bastante grave
17 de junio de 2026 a las 14:07

Lionel Messi reveló tras el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 que atravesó días difíciles por motivos personales, y horas después se conocieron detalles sobre el estado de salud de su padre, Jorge Messi.

La información fue difundida por el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre esta mañana, donde aseguró que el padre del capitán argentino enfrenta un problema médico grave desde hace varios meses.

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La situación habría empeorado durante la última semana y explicaría la emoción del astro durante la celebración de su primer gol frente a Argelia en Kansas.

La preocupación surgió luego de las declaraciones de Messi tras la goleada en el primer partido del combinado nacional en la Copa del Mundo, cuando reconoció que había pasado una semana complicada y agradeció el apoyo de sus compañeros.

Horas más tarde, Feinmann detalló el trasfondo de su declaración. “El padre no está bien de salud ya hace tiempo. Tiene un problema bastante grave de salud”, afirmó el conductor durante su programa en Radio Mitre.

Según explicó el periodista, la situación médica se remonta al año pasado, aunque en los últimos días se habrían producido episodios que agravaron el cuadro.

Sale a la luz el verdadero motivo del llanto de Messi: Tiene un problema bastante grave
(Carlos Castellanos)

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Luego de marcar tres goles frente a Argelia, Messi sorprendió al referirse a sus lagrimas durante el festejo de su primer gol. “Pasé unos días difíciles, complicados”, expresó en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El capitán también destacó el respaldo constante de sus compañeros: “Agradecido a toda la delegación y a mis compañeros porque estuvieron al lado mío dándome mucha fuerza”.

Jorge Messi ha sido una pieza clave en la carrera del astro desde sus inicios en Newell’s hasta su consolidación en el fútbol europeo. Además de ser su padre, fue durante años uno de los principales responsables de acompañar y gestionar su desarrollo profesional.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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