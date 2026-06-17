La FIFA no se contuvo: el contundente mensaje de Infantino tras ver a Messi

La selección de Argentina comenzó con el pie derecho la defensa de su título mundial al vencer de forma contundente por 3-0 a Argelia en Kansas City, en lo que fue su debut en la Copa del Mundo 2026. El equipo albiceleste, actual campeón de Qatar 2022, dominó el partido de principio a fin para quedarse con los primeros tres puntos del torneo. Desde el inicio del encuentro, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni impuso condiciones en la cancha, adueñándose por completo de la posesión del balón y borrando del mapa a una escuadra argelina que nunca pudo poner en peligro la portería sudamericana.



La gran estrella del partido fue, sin sorpresa alguna, Lionel Messi. A sus casi 39 años, el capitán argentino regaló una función inolvidable a los fanáticos al anotar los tres goles de la victoria (a los minutos 17, 60 y 76). Este triplete representa el primero que consigue en toda su carrera dentro de las Copas del Mundo. Con estos tres tantos, la 'Pulga' alcanzó la impresionante cifra de 16 goles en la historia de los Mundiales, consolidándose en los puestos más altos de los artilleros históricos del torneo y demostrando que su magia sigue intacta en el máximo nivel. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El reconocimiento del presidente de la FIFA

La histórica actuación del '10' no pasó desapercibida para las altas esferas del fútbol. Tras el silbatazo final, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje al astro argentino. "¡Felicidades al campeón del mundo Lionel Messi por anotar tu 16.º gol en la Copa Mundial de la FIFA! Este logro habla de tu brillantez atemporal mientras sigues llevando alegría a millones de personas en todo el mundo", expresó el dirigente.