La petición a Cristiano Ronaldo: así se vive el ambiente previo al Portugal vs Congo

Diario Diez está en Houston: así se vive el ambiente previo al debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 ante el Congo.
Bajo una fuerte tormenta, los aficionados de Portugal se hacen presentes en el NRG Stadium donde disfrutarán del debut de Cristiano Ronaldo ante la República Democrática del Congo.h
Diario Diez se encuentra en Estados Unidos haciendo cobertura de una de las leyendas más grandes del fútbol mundial.
Hoy muchos aficionados no van por Portugal, hoy muchos van por Cristiano Ronaldo, el ídolo de muchos hinchas. Así como ellos que son de Ecuador.
¡Hasta de Guatemala! Los aficionados han llegado con sus banderas y protectores para cubrirse de la fuerte tormenta que azota en Houston.
¡Es un dios! Aficionados lucen una fotografía de Cristiano Ronaldo vestido como un santo del fútbol.
Con gorros conmemorativos de todos los mundiales de Portugal, así llegó este hincha.
¡Otras aficionadas optaron por pedirle la camiseta a Cristiano Ronaldo. ¿Logrará SU PETICIÓN?
Del mismo modo, los aficionados de Congo no faltaron a la cita y hoy disfrutarán del debut histórico de su selección en mundiales.
Un dato importante para este día, es que los padres del fallecido internacional portugués Diogo Jota, Joaquim e Isabel Silva, acompañarán este miércoles a la selección de Portugal en su debut en el Mundial de 2026, tras ser invitados por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para asistir al encuentro contra la República Democrática del Congo en Houston.
La FPF informó en un comunicado de que los progenitores del exjugador viajaron a Estados Unidos el pasado lunes por invitación del organismo federativo y fueron recibidos el martes por su presidente, Pedro Proença, junto al resto de la dirección de la entidad y la delegación portuguesa desplazada al torneo.
Joaquim e Isabel Silva presenciarán desde las gradas del Reliant Stadium de Houston el primer partido de Portugal en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, en un homenaje permanente a la memoria de su hijo.
El NRG Stadium, el estadio con techo y aire acondicionado que albergó el 7-1 de Alemania a Curazao, volverá a abrir sus puertas para medir el nivel de Portugal, en la última oportunidad de Cristiano para poner las manos en una Copa del Mundo.
Así fue la llegada de Cristiano Ronaldo al Estadio NRG Stadium, dónde disfrutará de su sexto mundial. Algo que Messi lo consiguió ayer.
Además, de jugar su sexto mundial va por el récord de ser el único jugador en anotar en seis mundiales distinotos.
Así sale Portugal: Diogo Costa, Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
Mientras que Congo sale de la siguiente manera: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Mukau, Kayembe; Yoane Wissa y Bakambu.