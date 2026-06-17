La petición a Cristiano Ronaldo: así se vive el ambiente previo al Portugal vs Congo

Un dato importante para este día, es que los padres del fallecido internacional portugués Diogo Jota, Joaquim e Isabel Silva, acompañarán este miércoles a la selección de Portugal en su debut en el Mundial de 2026, tras ser invitados por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para asistir al encuentro contra la República Democrática del Congo en Houston.