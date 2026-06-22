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Julián pide salir del Atlético y suelta la bomba: "Quiero hacer realidad mi sueño"

El delantero aseguró que ya habló con las personas del Atlético de Madrid con las que debía hablar: "Lo mejor para mi futuro es salir traspasado"

Julián pide salir del Atlético y suelta la bomba: Quiero hacer realidad mi sueño

Julián Álvarez rompió el silencio y expresó públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid.
22 de junio de 2026 a las 15:18

Julián Álvarez vuelve a sacudir el mercado de fichajes mientras se está jugando el Mundial 2026 con la selección de Argentina.

El delantero del Atlético de Madrid dio una fuerte declaración tras el triunfo 2-0 de Argentina sobre Austria por la segunda fecha de la Copa del Mundo en este 2026.

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Julián Álvarez rompió el silencio y dijo públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid. La Araña fue contundente respecto a sus intenciones para el futuro inmediato y dejó en claro que la decisión ya fue comunicada internamente a los directivos de la institución madrileña.

“Hablé con la gente del club que tenía que hablar y lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, sentenció el delantero, en España lo colocan en el Barcerlona a pesar de que el Real Madrid ya le hizo ofertas.

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Las negociaciones entre Barcelona y Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Con la postura firme del atacante arriba de la mesa, ahora todo queda del lado de las dirigencias. El FC Barcelona y el Atlético de Madrid tendrán que seguir negociando los términos económicos para destrabar una operación que promete ser una de las más complejas y costosas del presente periodo de transferencias en el fútbol europeo.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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