Julián pide salir del Atlético y suelta la bomba: "Quiero hacer realidad mi sueño"

Julián Álvarez vuelve a sacudir el mercado de fichajes mientras se está jugando el Mundial 2026 con la selección de Argentina. El delantero del Atlético de Madrid dio una fuerte declaración tras el triunfo 2-0 de Argentina sobre Austria por la segunda fecha de la Copa del Mundo en este 2026.

Julián Álvarez rompió el silencio y dijo públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid. La Araña fue contundente respecto a sus intenciones para el futuro inmediato y dejó en claro que la decisión ya fue comunicada internamente a los directivos de la institución madrileña. “Hablé con la gente del club que tenía que hablar y lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, sentenció el delantero, en España lo colocan en el Barcerlona a pesar de que el Real Madrid ya le hizo ofertas.



Las negociaciones entre Barcelona y Atlético de Madrid por Julián Álvarez