Messi rompe cuatro récords, su tristeza por el penal y épico festejo con su gol 18

Messi es leyenda: Leo pasó de la tristeza a la historia, su festejo con los compañeros y los nuevos récords que tiene el campeón del mundo con Argentina
Previo al inicio del partido, los aficionados argentinos fueron claros: "El fútbol tiene un rey y se llama Messi",
Así fue la ceremonia antes del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas.
Scaloni no se guardó nada y este fue el once Argentina con el que se clasificó a 16vos: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Leo Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
Mientras que este fue el 11 de Austria: Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba; Laimer, Xaver Schlager, Seiwald, Sabitzer; Romano Schmid, Paul Wanner; Gregoritsch.
Argentina buscó su segundo victoria consecutiva en este Mundial tras un debut estelar ante Argelia. La 'Albiceleste' comenzó dominando y antes de los diez minutos le llegó su gran oportunidad.
Lautaro Martínez cayó en el área fruto de una entrada abajo doble de Schlager y Posch. Amin Omar no lo señaló en primera instancia, aunque, tras consultarlo en el VAR, rectificó su decisión inicial.
Messi fue el encargado de lanzarlo, pero el '10' ajustó demasiado y la mandó fuera por la izquierda de la portería defendida por Alexander Schlager.
Con ese fallo, se quedaba hasta el momento sin alcanzar los 17 tantos y, por tanto, convertirse en el máximo anotador de la historia de los Mundiales.
Leo, quien se mostró triste, no fallaba un penalti desde el 14 de septiembre, en una derrota del Inter Miami contra Charlotte en la MLS. Es el único que había errado en los últimos tres años y medio.
Sin embargo, se sabía que Leo no iba a dejar de luchar por buscar su gol histórico y ese momento llegó en el minuto 38'.
La jugada del gol histórico nació de un rezago que mandó Facundo Medina, quién se la dejó en la frontal del área, Thiago Almado hizo una pantalla y el '10' llegó desde atrás y se sacó un disparo ajustado al palo derecho de Schlager para colocar el 1-0.
Un gol que lo colocó como el 'Pichichi' de este Mundial y el máximo anotador de la historia de este torneo, con 17. Tres más que Mbappé.
El delantero de Argentina Leo Messi celebra el gol conseguido ante Austria en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas.
Leo Messi fue al jugador que más le cometieron falta en el partido ante Austria. Nadie podía con él.
El guardameta de Argentina, Emiliano Martínez, durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. El Dibu no tuvo problemas este día y sigue manteniendo su arco en cero en este Mundial.
La noche era tan perfecta y tan mágica que incluso Messi anotó el segundo para aumentar la euforia de una grada entregada, para lanzar a una selección argentina que muestra argumentos para pelear por su segunda estrella, que se muestra como un conjunto compacto y tiene al mejor de todos.
Con este doblete, Messi agranda su leyenda con 18 goles en Mundiales y Argentina reserva plaza en dieciseisavos
El próximo partido será el viernes ante Jordania donde se podría decidir el liderato del grupo.
Messi sigue siendo el rey de Argentina y todo el mundo lo sabe. Los jugadores se fueron a festejar con la hinchada que no dejó de alentar durante 90 minutos
MisterChipo reveló los nuevos récords de Messi: "Eeo Messi marca su gol nº 17 en la Copa del Mundo y, 40 años después de la hazaña del Diego ante los ingleses, supera a Miroslav Klose para convertirse en el MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO en TODA la historia del torneo"
Segundo récord: "Leo Messi encadena 6 partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo. IGUALA el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970)"
Jugadores con más goles consecutivos de su selección en TODA la historia de la Copa del Mundo: Los 6 de Messi: 1 a Francia (final de Catar 2022), 3 a Argelia y 2 a Austria en este Mundial.
Y el último que reveló fue: "Messi es el primer jugador que abre el marcador en DIEZ partidos diferentes de la Copa del Mundo."